Для отражения Курщины РФ собрала от 35 до 60 тыс личного состава, — эксперт (видео)

Алексей Гетьман не уверен, что украинские войска там будут держаться до последнего, однако предположил, что это может быть частью плана по отвлечению сил ВС РФ.

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Для отражения Курской области Российская Федерация собрала от 35 до 60 тысяч военных. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Они готовились. Они собрали по разным оценкам от 35 тысяч до 60, как говорит Верховный главнокомандующий. Там воздушно-десантные войска, десантно-парашютные войска, десантно-штурмовые войска и бригады морской пехоты", — рассказал Алексей Гетьман.

По словам эксперта, войска РФ собраны с разных участков фронта. Их перемещали, искали в тылу и отправляли в Курскую область не очень подготовленными, даже без обязательного боевого слаживания.

"Наспех они были переброшены и пробуют делать то, что приказал им Путин — до 1 октября выдавить наши войска с тех позиций", — добавил военный обозреватель.

Он отметил, что в случае превосходства российских ВС не уверен, что наши "войска будут в Курской области "держаться до последнего".

"Вполне возможно, что и такой был наш план — отвлечь большие силы врага, а потом отойти и сохранить наши подразделения, и перемещать их уже в другие места", — отметил он.

Ситуация в Курской области

По словам военного эксперта, экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, ВС РФ усиливают наступательный потенциал в Курской области и собрали в разы больше личного состава, чем ВСУ. Сейчас российские войска переправились через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют из Коренево.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что контрнаступательные действия ВС РФ рядом с населенными пунктами в российском регионе является частью украинского плана. Он добавил, что сейчас ситуация пока контролируемая.