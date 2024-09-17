"За Курск": росіяни мечем стратили військовополоненого ЗСУ, з'явилась реакція омбудсмена

Українського військовополоненого, ймовірно, стратили в окупованій Новогродівці Покровського району.

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Росіяни вбили українського військовополоненого. Вони стратили чоловіками мечем. Знімками поділився в мережі Х анонімний OSINT-дослідник Necro Mancer.

На фото видно вбитого українського військового зі скотчем на руках. В його груди ввіткнутий меч із написом "За курск". Фокус з етичних міркувань не публікує кадрів з місця страти.

На вбивство вже відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії", — додав омбудсмен.

Дмитро Лубінець наголосив, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства.

На момент написання матеріалу коментарів від Генерального штабу не надходило.

Нагадаємо, що 2 вересня на Торецькому напрямку російські війська розстріляли українських полонених. Тоді ворог майже впритул підійшов до трьох військовослужбовців, які виходили з підвалу будинку з піднятими руками, ворог поклав їх обличчям в землю і розстріляли в спину.

За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, розстріл українських військовополонених — це частина тривалих грубих порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права. Так він відреагував на кадри розстрілу українських військовополонених, які оприлюднило CNN.

Слід зазначити, що це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених російськими військовими. За інформацією з джерел української військової розвідки, з листопада 2023 року було виявлено 15 випадків розстрілів українських бійців ЗСУ, коли ті здавалися в полон. Загалом Офіс генерального прокурора розслідує 28 таких інцидентів з початку повномасштабної війни — так загинули 62 українські військовослужбовці.