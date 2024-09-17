"За Курск": россияне мечом казнили военнопленного ВСУ, появилась реакция омбудсмена

Украинского военнопленного, вероятно, казнили в оккупированной Новогродовке Покровского района.

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Россияне убили украинского военнопленного. Они казнили мужчинами мечом. Снимками поделился в сети Х анонимный OSINT-исследователь Necro Mancer.

На фото видно убитого украинского военного со скотчем на руках. В его грудь воткнут меч с надписью "За курск". Фокус по этическим соображениям не публикует кадров с места казни.

На убийство уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России", — добавил омбудсмен.

Дмитрий Лубинец отметил, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества.

На момент написания материала комментариев от Генерального штаба не поступало.

Напомним, что 2 сентября на Торецком направлении российские войска расстреляли украинских пленных. Тогда враг почти вплотную подошел к трем военнослужащим, которые выходили из подвала дома с поднятыми руками, враг положил их лицом в землю и расстреляли в спину.

По словам спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого, расстрел украинских военнопленных — это часть длительных грубых нарушений Россией норм международного гуманитарного права. Так он отреагировал на кадры расстрела украинских военнопленных, которые обнародовало CNN.

Следует отметить, что это далеко не первый случай расстрела украинских военнопленных российскими военными. По информации из источников украинской военной разведки, с ноября 2023 года было выявлено 15 случаев расстрелов украинских бойцов ВСУ, когда те сдавались в плен. В целом Офис генерального прокурора расследует 28 таких инцидентов с начала полномасштабной войны — таким образом погибли 62 украинских военнослужащих.