Ōnami — есмінець класу Takanami, оснащений складними бойовими системами, призначеними для боротьби з повітряними, надводними та підводними човнами.

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Міністерство оборони Японії 17 вересня 2024 року повідомило про успішні ракетні навчання з бойовою стрільбою ракетами RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) на борту есмінця JS Ōnami (DD-111). Про це пише Army Recognition.

Ōnami — есмінець класу Takanami, оснащений складними бойовими системами, які призначені для боротьби з повітряними, надводними й підводними човнами. Успішний запуск ESSM свідчить про ефективну інтеграцію між бойовою системою Aegis корабля або порівнянною системою управління боєм і механізмами наведення та запуску ракети.

ESSM — це ракета середньої дальності класу "земля-повітря", розроблена для протидії сучасним повітряним загрозам, зокрема високошвидкісним протикорабельним ракетам і літакам, що маневрують. Ракета оснащена твердопаливним двигуном, хвостовим управлінням для високої маневровості та напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення.

Вертикальна пускова установка (VLS) на борту Ōnami забезпечує швидке розгортання ракет. VLS керує послідовностями запуску ракети, температурою контейнера і механізмами безпеки двигуна.

Есмінець Onami

Використання ESSM також підвищує оперативну сумісність із союзними військово-морськими силами, особливо з тими, які належать США і членам НАТО. Це спрощує спільні операції та колективні зусилля із забезпечення безпеки, що особливо важливо в тому, що стосується усунення спільних загроз в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Модернізація Китаю передбачала розробку сучасних протикорабельних ракет і винищувачів п'ятого покоління. Здатність ESSM перехоплювати високошвидкісні маневрові ракети та літаки покращує оборонний периметр японських військово-морських суден, потенційно знижує ефективність китайських стратегій з обмеження доступу. У конфліктному сценарії здатність швидко виявляти, відстежувати й вражати вхідні загрози має вирішальне значення.

У Китаю є складні протикорабельні ракети, такі як YJ-12 і DF-21D, що становлять істотний ризик для військово-морських суден через високу швидкість і маневровість. ESSM спеціально розроблена для протидії таким загрозам. Удосконалена радіолокаційна система самонаведення дає змогу ефективно перехоплювати надзвукові маневрові ракети та літаки.

Нагадаємо, що Lockheed Martin представила ракети JASSM XR підвищеної дальності.

Також повідомлялося, що російські атомні підводні човни пропливли 6437 км під арктичним льодом.