Эсминец Японии Onami завершил испытательные пуски ракет и укрепляет безопасность на море (фото)

Ōnami — эсминец класса Takanami, оснащенный сложными боевыми системами, которые предназначены для борьбы с воздушными, надводными и подводными лодками.

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Министерством обороны Японии 17 сентября 2024 года сообщило об успешных ракетных учения с боевой стрельбой ракетами RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) на борту эсминца JS Ōnami (DD-111). Об этом пишет Army Recognition.

Ōnami — эсминец класса Takanami, оснащенный сложными боевыми системами, которые предназначены для борьбы с воздушными, надводными и подводными лодками. Успешный запуск ESSM свидетельствует об эффективной интеграции между боевой системой Aegis корабля или сопоставимой системой управления боем и механизмами наведения и запуска ракеты.

ESSM — это ракета средней дальности класса "земля-воздух", разработанная для противодействия современным воздушным угрозам, в т.ч. высокоскоростным маневрирующим противокорабельным ракетам и самолетам. Ракета оснащена твердотопливным двигателем, хвостовым управлением для высокой маневренности и полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Вертикальная пусковая установка (VLS) на борту Ōnami обеспечивает быстрое развертывание ракет. VLS управляет последовательностями запуска ракеты, температурой контейнера и механизмами безопасности двигателя.

Эсминец Onami

Использование ESSM также повышает оперативную совместимость с союзными военно-морскими силами, особенно с теми, которые принадлежат США и членам НАТО. Это упрощает совместные операции и коллективные усилия по обеспечению безопасности, что в особенности важно в том, что касается устранения общих угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Модернизация Китая предусматривала разработку современных противокорабельных ракет и истребителей пятого поколения. Способность ESSM перехватывать высокоскоростные маневрирующие ракеты и самолеты улучшает оборонительный периметр японских военно-морских судов, потенциально снижает эффективность китайских стратегий по ограничению доступа. В конфликтном сценарии способность быстро обнаруживать, отслеживать и поражать входящие угрозы имеет решающее значение.

У Китая есть сложные противокорабельные ракеты, такие как YJ-12 и DF-21D, которые представляют существенный риск для военно-морских судов из-за высокой скорости и маневренности. ESSM специально разработана для противодействия таким угрозам. Усовершенствованная радиолокационная система самонаведения и высокая маневренность позволяют эффективно перехватывать сверхзвуковые маневрирующие ракеты и самолеты.

Напомним, что Lockheed Martin представила ракеты JASSM XR повышенной дальности.

Также сообщалось, что российские атомные подлодки проплыли 6437 км под арктическим льдом.