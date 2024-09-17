Российские атомные подлодки проплыли 6437 км под арктическим льдом (видео)

Атомная подводная лодка "Ясень-М" комплектуется крылатыми ракетами большой дальности, в т.ч. "Калибр" и "Оникс". Ее также модернизировали для установки ракеты "Циркон".

Related video

16 сентября 2024 года две российские атомные подводные лодки "Император Александр III" и "Красноярск" прошли под льдами Арктики через, в общей сложности, шесть арктических морей в сложных ледовых условиях. Об этом пишет Army Recognition.

"Император Александр III" и "Красноярск" совершили подледный переход в Арктике

Подлодки классов "Ясень-М" (проект 885М) и "Борей-А" (проект 955А) играют ключевую роль в модернизации ВМС России, но выполняют совершенно разные оперативные функции, отражая различные требования для ведения тактической и стратегической военной кампании.

Атомная подводная лодка "Ясень-М" комплектуется крылатыми ракетами большой дальности, в т.ч. "Калибр" и "Оникс". Ее модернизировали для установки ракеты "Циркон". Такая конфигурация позволяет поражать различные цели на значительных расстояниях, в т.ч. и подводные лодки. Такие субмарины могут нести от 24 до 40 ракет, а пусковая система UKSK VLS разработана для широкого спектра миссий. У этих ударных подводных лодки есть 10 торпедных аппаратов (533 мм), что увеличивает их возможности ближнего боя против других субмарин и кораблей.

Главная особенность Ясень-М — технология скрытого передвижения. Подлодка оснащена передовыми гидроакустическими комплексами, такими как МГК-600 "Иртыш-Амфора". У подлодки расширенные возможности обнаружения при сохранении минимального уровня шума. Основная часть корпуса изготовлена из маломагнитной стали, а средства шумоподавления минимизируют акустические сигнатуры.

Согласно отчетам, подводная лодка может работать со скоростью около 20–28 узлов (37-51 км/ч) в "бесшумном режиме", что может соперничать с некоторыми из самых тихих подводных лодок, как американские типа "Вирджиния". Ко всему прочему, реактор на Ясене-М рассчитан на работу в течение 25-30 лет без дозаправки.

Класс "Борей-А" — подлодка с баллистическими ракетами, предназначенная для стратегического ядерного сдерживания. В отличие от тактической направленности "Ясеня-М", "Борей-А" создавался для того, чтобы предоставить России надежную возможность второго удара в случае ядерного конфликта. На каждом "Борей-А" — 16 межконтинентальные баллистические ракеты (БРПЛ) "Булава", каждая из которых способна нести 6-10 боеголовок, что обеспечивает существенную ядерную боезарядность. Их можно запускать с удаленных подводных позиций, что защищает подлодку от обнаружения.

Напомним, что британская атомная подлодка испытала торпеду Spearfish варианта Mod 1.

Также сообщалось, что вдоль Крымского моста устанавливают защитные сваи от морских дронов.