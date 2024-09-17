Російські атомні підводні човни пропливли 6437 км під арктичним льодом (відео)

Атомний підводний човен "Ясень-М" комплектується крилатими ракетами великої дальності, зокрема "Калібр" і "Онікс". Його також модернізували для встановлення ракети "Циркон".

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16 вересня 2024 року два російські атомні підводні човни "Император Александр III" і "Красноярск" пройшли під льодами Арктики через, загалом, шість арктичних морів у складних льодових умовах. Про це пише Army Recognition.

"Император Александр III" і "Красноярск" здійснили підлідний перехід в Арктиці

Підводні човни класів "Ясень-М" (проєкт 885М) і "Борей-А" (проєкт 955А) відіграють ключову роль у модернізації ВМС Росії, але виконують абсолютно різні оперативні функції, відображаючи різні вимоги для ведення тактичної та стратегічної військової кампанії.

Атомний підводний човен "Ясень-М" комплектується крилатими ракетами великої дальності, зокрема "Калібр" і "Онікс". Його модернізували для встановлення ракети "Циркон". Така конфігурація дає змогу уражати різні цілі на значних відстанях, зокрема й підводні човни. Такі субмарини можуть нести від 24 до 40 ракет, а пускова система UKSK VLS розроблена для широкого спектра місій. У цих ударних підводних човнів є 10 торпедних апаратів (533 мм), що збільшує їхні можливості ближнього бою проти інших субмарин і кораблів.

Головна особливість Ясень-М — технологія прихованого пересування. Підводний човен оснащений передовими гідроакустичними комплексами, такими як МГК-600 "Іртиш-Амфора". У підводного човна розширені можливості виявлення при збереженні мінімального рівня шуму. Основна частина корпусу виготовлена з маломагнітної сталі, а засоби шумозаглушення мінімізують акустичні сигнатури.

Згідно зі звітами, підводний човен може працювати зі швидкістю близько 20-28 вузлів (37-51 км/год) у "безшумному режимі", що може змагатися з деякими з найбільш тихих підводних човнів, як-от американські типу "Вірджинія". До всього іншого, реактор на Ясені-М розрахований на роботу протягом 25-30 років без дозаправлення.

Клас "Борей-А" — підводний човен з балістичними ракетами, призначений для стратегічного ядерного стримування. На відміну від тактичної спрямованості "Ясеня-М", "Борей-А" створювався для того, щоб надати Росії надійну можливість другого удару в разі ядерного конфлікту. На кожному "Борей-А" — 16 міжконтинентальних балістичних ракет (БРПЛ) "Булава", кожна з яких здатна нести 6-10 боєголовок, що забезпечує суттєву ядерну боєзарядність. Їх можна запускати з віддалених підводних позицій, що захищає підводний човен від виявлення.

Нагадаємо, що британський атомний підводний човен випробував торпеду Spearfish варіанту Mod 1.

Також повідомлялося, що вздовж Кримського мосту встановлюють захисні палі від морських дронів.