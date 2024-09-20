ЗС РФ вивезли 40% техніки з найвіддаленішої від України бази: ЗМІ показали супутникові знімки (фото)
За словами російських журналістів, від початку повномасштабної війни з бази загалом вивезли понад 250 одиниць бронетехніки. Найвіддаленіша від фронту база розташована за 6 тис. км від України.
Із найсхіднішої бази зберігання "Дачне" під Південно-Сахалінськом (о. Сахалін) перевезли понад 40% бронетехніки. Про це пише The Moscow Times.
Автори публікації на підтвердження своїх спостережень наводять супутникові знімки.Важливо
Від початку повномасштабного вторгнення з бази загалом вивезли понад 250 одиниць бронетехніки. База в Южно-Сахалінському вважається найвіддаленішою від фронту і розташована за 6 тис. км від України, зазначають автори публікації. Для перевезення з острова використовували авіацію або флот.
Станом на 2020 рік на відкритому зберіганні на базі "Дачне" перебували 593 одиниць бронетехніки. У травні 2024 року їх залишилося 342. Інакше кажучи, кількість техніки скоротилася на 43%. До початку війни з Україною тут було дев'ять ангарів, до 2024-го — вже п'ять, а інші зруйновані. Висловлюється припущення, що там теж була техніка, проте оцінити її кількість неможливо.
За словами журналістів, на базі могли перебувати:
- танки Т-72б;
- БМП-2б;
- САУ 2С3 "Акація";
- міномети 2С12;
- РСЗВ БМ-21;
- самохідні ПТРК "Конкурс";
- ЗРК "Стріла-10";
- ЗСУ "Шилка";
- зенітні гармати С-60.
Нагадаємо, що опубліковано нові супутникові знімки наслідків ударів по складу боєприпасів у Торопці.
Також повідомлялося, що ЗСУ повернули деякі території біля Покровська, ДРГ намагаються зайти в тил.