ЗС РФ вивезли 40% техніки з найвіддаленішої від України бази: ЗМІ показали супутникові знімки (фото)

За словами російських журналістів, від початку повномасштабної війни з бази загалом вивезли понад 250 одиниць бронетехніки. Найвіддаленіша від фронту база розташована за 6 тис. км від України.

Related video

Із найсхіднішої бази зберігання "Дачне" під Південно-Сахалінськом (о. Сахалін) перевезли понад 40% бронетехніки. Про це пише The Moscow Times.

База біля Южно-Сахалінська База біля Южно-Сахалінська База біля Южно-Сахалінська База біля Южно-Сахалінська Фото: Google Maps База біля Южно-Сахалінська База біля Южно-Сахалінська База біля Южно-Сахалінська База біля Южно-Сахалінська

Автори публікації на підтвердження своїх спостережень наводять супутникові знімки.

Важливо

Удар по арсеналу в Торопці: які ще схожі цілі можуть вразити ЗСУ, — Defense Express

Від початку повномасштабного вторгнення з бази загалом вивезли понад 250 одиниць бронетехніки. База в Южно-Сахалінському вважається найвіддаленішою від фронту і розташована за 6 тис. км від України, зазначають автори публікації. Для перевезення з острова використовували авіацію або флот.

Імовірно, військова база на Сахаліні, на яку вказало російське видання

Імовірно, військова база на Сахаліні, на яку вказало російське видання

Імовірно, військова база на Сахаліні, на яку вказало російське видання

Імовірно, військова база на Сахаліні, на яку вказало російське видання

Імовірно, військова база на Сахаліні, на яку вказало російське видання

Станом на 2020 рік на відкритому зберіганні на базі "Дачне" перебували 593 одиниць бронетехніки. У травні 2024 року їх залишилося 342. Інакше кажучи, кількість техніки скоротилася на 43%. До початку війни з Україною тут було дев'ять ангарів, до 2024-го — вже п'ять, а інші зруйновані. Висловлюється припущення, що там теж була техніка, проте оцінити її кількість неможливо.

За словами журналістів, на базі могли перебувати:

танки Т-72б;

БМП-2б;

САУ 2С3 "Акація";

міномети 2С12;

РСЗВ БМ-21;

самохідні ПТРК "Конкурс";

ЗРК "Стріла-10";

ЗСУ "Шилка";

зенітні гармати С-60.

Нагадаємо, що опубліковано нові супутникові знімки наслідків ударів по складу боєприпасів у Торопці.

Також повідомлялося, що ЗСУ повернули деякі території біля Покровська, ДРГ намагаються зайти в тил.