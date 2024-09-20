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Під Вугледаром і Кураховим — "армагеддон": ЗСУ потрібні "касети", — офіцер (карта)

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Фото: РИА Новости | ЗС РФ із 17-ї гвардійської артилерійської бригади на 240-мм самохідному мінометі 2с4 "Тюльпан" в Україні

За словами бійця ЗСУ Станіслава Бунятова, у напрямку Курахова та Вугледара ЗСУ не вистачає артилерійських боєприпасів, оскільки ворожої піхоти — "як тарганів". Противник залучає танки, повністю обшиті сітками.

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Російські війська збільшили активність на Вугледарсько-Курахівському напрямку. У наступі використовують танки з десантом. Силам оборони не вистачає артилерійських боєприпасів. Про це повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"В основному наступають танки з десантом, повністю обшиті сітками. Нашим хлопцям критично не вистачає БК до арти, особливо були б актуальні касети, п*** (ворожої) піхоти — як тарганів", — йдеться в публікації.

Більшість атак — на Курахівському напрямку

У вечірньому зведенні українського Генштабу Курахівський напрямок позначено як найскладніший. На цей район фронту припадає до третини всіх атакувальних дій російських військ, яких загалом було 123.

Наступ російських військ Курахове, Курахове, війська рф Fullscreen
Карта DeepState: Наступ російських військ на Курахове

Нагадаємо, що полковник у відставці сухопутних військ ЗС Литви Ігор Раєв пояснив, як Кремль набирає нових солдатів. За його словами, у Росії мають мобілізувати до 180 тисяч.

Також повідомлялося, що, за даними джерел журналістів, у Росії визнали, що не вистачить живої сили для реалізації цілей війни та окупації всієї України. Вашингтонські аналітики зазначили, що в російських військах недостатньо особового складу, щоб підтримувати поточні масштаби й темпи наступу в Україні та обороняти власне прикордоння.