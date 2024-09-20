Під Вугледаром і Кураховим — "армагеддон": ЗСУ потрібні "касети", — офіцер (карта)

За словами бійця ЗСУ Станіслава Бунятова, у напрямку Курахова та Вугледара ЗСУ не вистачає артилерійських боєприпасів, оскільки ворожої піхоти — "як тарганів". Противник залучає танки, повністю обшиті сітками.

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Російські війська збільшили активність на Вугледарсько-Курахівському напрямку. У наступі використовують танки з десантом. Силам оборони не вистачає артилерійських боєприпасів. Про це повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"В основному наступають танки з десантом, повністю обшиті сітками. Нашим хлопцям критично не вистачає БК до арти, особливо були б актуальні касети, п*** (ворожої) піхоти — як тарганів", — йдеться в публікації.

Більшість атак — на Курахівському напрямку

У вечірньому зведенні українського Генштабу Курахівський напрямок позначено як найскладніший. На цей район фронту припадає до третини всіх атакувальних дій російських військ, яких загалом було 123.

Карта DeepState: Наступ російських військ на Курахове

Нагадаємо, що полковник у відставці сухопутних військ ЗС Литви Ігор Раєв пояснив, як Кремль набирає нових солдатів. За його словами, у Росії мають мобілізувати до 180 тисяч.

Також повідомлялося, що, за даними джерел журналістів, у Росії визнали, що не вистачить живої сили для реалізації цілей війни та окупації всієї України. Вашингтонські аналітики зазначили, що в російських військах недостатньо особового складу, щоб підтримувати поточні масштаби й темпи наступу в Україні та обороняти власне прикордоння.