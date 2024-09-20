Под Курахово и Угледаром "армагеддон": наступают танки РФ с десантом, ВСУ нужны "кассеты", — офицер (карта)

По словам бойца ВСУ Станислава Бунятова, в направлении Курахова и Угледара ВСУ не хватает артиллерийских боеприпасов, поскольку вражеской пехоты — "как тараканов". Противник задействует танки, полностью обшитые сетками.

Related video

Российские войска увеличили активность на Угледарско-Кураховском направлении. В наступлении используют танки с десантом. Силам обороны не хватает артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"В основном наступают танки с десантом, полностью обшитые сетками. Нашим ребятам критически не хватает БК до арты, особенно были бы актуальны кассеты, п*** (вражеской) пехоты — как тараканов", — говорится в публикации.

Большинство атак — на Кураховском направлении

В вечерней сводке украинского Генштаба Кураховское направление обозначено как самое сложно. На этот район фронта приходится до трети всех атакующих действий российских войск, которых в целом было 123.

Карта DeepState: Наступление российских войск Курахово

Напомним, что полковник в отставке сухопутных войск ВС Литвы Игорь Раев объяснил, как Кремль набирает новых солдат. По его словам, в России должны мобилизовать до 180 тысяч.

Также сообщалось, что, по данным источников журналистов, в России признали, что не хватит живой силы для реализации целей войны и оккупации всей Украины. Вашингтонские аналитики отметили, что в российских войсках недостаточно личного состава, чтобы поддерживать текущие масштабы и темпы наступления в Украине и оборонять собственное приграничье.