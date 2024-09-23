Точність 3-5 м, оптичне наведення: Іран і РФ розробили новий Shahed-236, — ЗМІ

За словами журналістів, у нового дрона-камікадзе — оптична система наведення. Модель Shahed-236 нагадує свого попередника Shahed-136, але з модифікацією у передній частині.

Related video

Росія у співпраці з Іраном розробила новий БПЛА, який був випущений на власному заводі й оснащений передовою оптичною системою наведення. Про це пише портал Israel Defense.

Спочатку в РФ планують побудувати 107 дронів Shahed-236 на заводі в Єлабузі

Минулими вихідними у РФ представили модель БПЛА Shahed-236, в основі якої іранські технології. За даними російських ЗМІ, безпілотник оснащений оптичною системою наведення. Дрони, ймовірно, вже виробляють на заводі в Росії.

Повідомляється, що це нова віха ірано-російської співпраці в технологічній сфері БПЛА. На презентації нового дрона був присутній і глава Кремля Володимир Путін, який прибув на виставку в "Центр спеціальних технологій" у Санкт-Петербурзі.

За даними World Defense News, модель Shahed-236 нагадує свого попередника Shahed-136, але з модифікацією в передній частині, де розміщена оптична система наведення.

У БПЛА реалізовано й ручне наведення оператором, і автономне, дрон також може працювати в темряві. Точність удару — від трьох до п'яти метрів.

Що стосується виробництва, то можливо, БПЛА вже виготовляють на території РФ. Спочатку планується побудувати 107 дронів Shahed-236 на заводі в Єлабузі, Татарстан.

Планується, що делегація заводу відвідає Іран у 2023 році для обміну досвідом. Також є дані про розробку вдосконаленої версії БПЛА з реактивним двигуном і версії, призначеної для збору розвідданих.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк розповів, що ЗСУ тестують версію танка Leopard 1A5.

Також повідомлялося, що російські війська прагнуть за будь-яку ціну захопити Донецьку область до початку переговорів.