Точность 3-5 м, оптическое наведение: Иран и РФ разработали новый Shahed-236, — СМИ

По словам журналистов, у нового дрона-камикадзе — оптическая система наведения. Модель Shahed-236 напоминает своего предшественника Shahed-136, но с модификацией в передней части.

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Россия в сотрудничестве с Ираном разработала новый БПЛА, который был выпущен на собственном заводе, и оснащен передовой оптической системой наведения. Об этом пишет портал Israel Defense.

Вначале в РФ планируют построить 107 дронов Shahed-236 на заводе в Елабуге

В минувшие выходные в РФ представили ​​модель БПЛА Shahed-236, в основе которой иранские технологии. По данным российских СМИ, беспилотник оснащен оптической системой наведения. Беспилотники, предположительно, уже производится на заводе в России.

Сообщается, что это новая веха ирано-российского сотрудничества в технологической сфере БПЛА. На презентации нового дрона присутствовал и глава Кремля Владимир Путин, который прибыл на выставку в "Центр специальных технологий" в Санкт-Петербурге.

По данным World Defense News, модель Shahed-236 напоминает своего предшественника Shahed-136, но с модификацией в передней части, где размещена оптическая система наведения.

В БПЛА реализовано и ручное наведение оператором, и автономное, дрон также может работать в темноте. Точность удара — от трех до пяти метров.

Что касается производства, то возможно, БПЛА уже производят на территории РФ. Вначале планируется построить 107 дронов Shahed-236 на заводе в Елабуге, Татарстан.

Планируется, что делегация завода посетит Иран в 2023 году для обмена опытом. Также есть данные о разработке усовершенствованной версии БПЛА с реактивным двигателем и версии, предназначенной для сбора разведданных.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк рассказал, что ВСУ тестируют версию танка Leopard 1A5.

Также сообщалось, что российские войска стремятся любой ценой захватить Донецкую область до начала переговоров.