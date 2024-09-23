"Дрони-дракони" можна використовувати для знищення САУ: в Defense Express розповіли деталі

В результаті експериментів було виявлено, що в разі використання в разі застосування запальної суміші без використання вентиляційних засобів температура горіння броні значно збільшувалась. Якщо ж їх не включати, то в бойовому відділенні неможливо знаходитись через отруйний дим.

Related video

"Дрони-дракони" можна використовувати для знищення ворожої артилерії. Завдяки своєму функціоналу безпілотники можуть виливати на самохідні артилерійські установки запальні суміші та таким чином виводити їх з ладу. Про це розповідає військовий портал Defense Express розповідає.

Зокрема, був проведений експеримент, в ході якого проти САУ 2С1 "Гвоздика" калібру 122-мм був використаний напалм. Якщо при цьому не були увімкнуті фільтровентиляційні пристрої, то температура горіння напалму на броні 2С1 "Гвоздика" САУ поблизу місця загоряння була майже втричі більшою, ніж в інших місцях.

Якщо відповідна система була ввімкнута, то через 3 хвилин 20 секунд у бойовому відділенні значно збільшувалась температура. Також там з'являвся дим, який викликав кашель та сльозотечу. У відділенні неможливо знаходитись без індивідуальних засобів захисту. Також у зв'язку з наявністю в отруйних складових продуктів горіння слід включати відповідні фільтровентиляційні пристрої — але в цьому разі система буквально за хвилину виходить з ладу.

Результати цього експерименту можна використовувати для боротьби з ворожою технікою в ході російсько-української війни. Саме для цього можна застосувати "дрони-дракони", які б виливали на САУ терміну суміш та виводили б їх з ладу.

Зазначимо, що "дрони-дракони" здатні не тільки "випалювати" ворога за допомогою термітної суміші. Це не тільки дешевий спосіб викриття ворожих позицій, і засіб наганяти страх на війська окупантів.

"Першочергове використання цих термітних БПЛА — це дефоліант для знищення дерев і листя, які російські війська і техніка використовують для приховування в лісосмугах; і, по-друге, ймовірно, вони призначені як психологічна зброя через характер впливу терміту при контакті зі шкірою", — розповів старший науковий співробітник лондонського Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джастін Бронк.

Нагадаємо, що Сили оборони України повідомили на початку вересня, що почали використовувати безпілотні літальні апарати "Дракон". Дрони характерні тим, що випалюють територію під собою за допомогою термітної суміші. Буквально за два тижні стало відомо, що російські окупанти вже створили власні "аналоги", але є нюанс