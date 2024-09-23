"Дроны-драконы" можно использовать для уничтожения САУ: в Defense Express рассказали детали

В результате экспериментов было выявлено, что в случае применения зажигательной смеси без использования вентиляционных средств температура горения брони значительно увеличивалась. Если же их не включать, то в боевом отделении невозможно находиться из-за ядовитого дыма.

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"Дроны-драконы" можно использовать для уничтожения вражеской артиллерии. Благодаря своему функционалу беспилотники могут выливать на самоходные артиллерийские установки зажигательные смеси и таким образом выводить их из строя. Об этом рассказывает военный портал Defense Express рассказывает.

В частности, был проведен эксперимент, в ходе которого против САУ 2С1 "Гвоздика" калибра 122-мм был использован напалм. Если при этом не были включены фильтровентиляционные устройства, то температура горения напалма на броне 2С1 "Гвоздика" САУ вблизи места возгорания была почти втрое больше, чем в других местах.

Если соответствующая система была включена, то через 3 минуты 20 секунд в боевом отделении значительно увеличивалась температура. Также там появлялся дым, который вызывал кашель и слезотечение. В отделении невозможно находиться без индивидуальных средств защиты. Также в связи с наличием в ядовитых составляющих продуктов горения следует включать соответствующие фильтровентиляционные устройства — но в этом случае система буквально за минуту выходит из строя.

Результаты этого эксперимента можно использовать для борьбы с вражеской техникой в ходе российско-украинской войны. Именно для этого можно применить "дроны-драконы", которые бы выливали на САУ термина смесь и выводили бы их из строя.

Отметим, что "дроны-драконы" способны не только "выжигать" врага с помощью термитной смеси. Это не только дешевый способ разоблачения вражеских позиций, и средство нагонять страх на войска оккупантов.

"Первоочередное использование этих термитных БПЛА — это дефолиант для уничтожения деревьев и листьев, которые российские войска и техника используют для укрытия в лесополосах; и, во-вторых, вероятно, они предназначены как психологическое оружие из-за характера воздействия термита при контакте с кожей", — рассказал старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных вооруженных сил Джастин Бронк.

Напомним, что Силы обороны Украины сообщили в начале сентября, что начали использовать беспилотные летательные аппараты "Дракон". Дроны характерны тем, что выжигают территорию под собой с помощью термитной смеси. Буквально через две недели стало известно, что российские оккупанты уже создали собственные "аналоги", но есть нюанс