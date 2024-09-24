На тлі війни в Україні: Норвегія відчуває дефіцит ракет для винищувачів, — ЗМІ

Якщо на Норвегію нападуть і винищувачам доведеться битися в повітрі, то наявних ракет не вистачить, щоб озброїти всі літаки. F-35 використовують ракети типу "повітря-повітря" AMRAAM.

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Норвегія купила нові винищувачі F-35 на суму в десятки мільярдів крон, знявши з озброєння F-16, і тоді покупку назвали найбільшою інвестицією в державний сектор усіх часів. Про це пише NRK.

І якщо на Норвегію нападуть і винищувачам доведеться битися в повітрі з винищувачами противника, таких ракет не вистачить, щоб озброїти всі літаки одночасно.

"Якщо це правда, то це жахливо", — каже дослідник безпеки з Норвезького інституту зовнішньої політики Карстен Фрііс, наголошуючи, що якщо бойовий літак може тільки літати, але не стріляти, то "робота просто не виконана".

Він вважає, що винищувальна авіація повинна не тільки мати можливість втрутитися, в разі необхідності, а й стримувати потенційного агресора від атак.

F-35 використовують ракети типу "повітря-повітря" AMRAAM. Їх Міністерство оборони називає "основною зброєю", яку норвезькі бойові літаки використовуватимуть для захисту повітряного простору. І хоча літаки F-35 мають й інше озброєння для повітряного бою, саме ці ракети мають найбільшу дальність дії з наявних на сьогодні озброєнь.

Норвегія обрала F-35 як свій новий бойовий літак ще 2008 року, і 2017-го перші три апарати F-35 прибули в країну. Того ж року влада США заявила, що Норвегія отримала схвалення на першу закупівлю 60 ракет AMRAAM.

У Силах оборони Норвегії не стали коментувати кількість наявних ракет, заявивши, що це секретна інформація, однак там підтвердили, що винищувачам дійсно потрібно більше озброєння.

Потрібно більше ракет

"У нас сьогодні є озброєння і класу "повітря-повітря", і "повітря-земля". Ми заявили про необхідність більшої кількості зброї, і її було замовлено. Тож ми перебуваємо в тій самій ситуації, що й майже всі інші члени НАТО. Терміни доставки великі, тому що є велика потреба насамперед в Україні, — розповів NRK тодішній глава ВПС Норвегії Рольф Фолланд.

У липні 2022 року влада США схвалила, що Норвегія може закупити до 265 ракет цього типу, орієнтовною вартістю 950 мільйонів доларів, але вони ще не поставлені. Термін постачання такої зброї зазвичай становить від двох до чотирьох років, але з початком повномасштабної війни в Україні це завдання стало ще складнішим.

"Ми вклали кошти в дуже сучасний і дорогий літак. Тоді дуже нерозумно не максимально використовувати можливості бойового літака. Це все одно, що битися, заклавши одну руку за спину. Це дуже неефективно і дуже дорого", — каже Фрііс.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну попит на ракети AMRAAM різко зріс. Виробник Raytheon у США публічно заявив, що виробляє не більше 1200 ракет на рік.

Глава Міноборони Ейрік Крістофферсен визнає, що йому б хотілося, щоб у них було більше зброї на складі.

Водночас наголошується, що частина озброєння була замовлена пізніше, вже після прибуття літаків до Норвегії. Коли в 2010-2012 роках було проведено детальне планування закупівель бойових літаків, стало зрозуміло, що найважливіше озброєння не може бути поставлено доти, доки F-35 не пропрацює кілька років. Рішенням цієї проблеми стала продумана стратегія, де пакет озброєння було розміщено ближче до кінця закупівель винищувальної авіації.

В Агентстві з оборонних матеріалів наголошують, що купівля AMRAAM не була реакцією на ситуацію з політикою безпеки або на війну в Україні. Там наголошують, що контракт, підписаний у листопаді 2022 року, був частиною тривалішого процесу, який тривав упродовж тривалого часу, щодо отримання сучасної зброї.

Фрііс, який уважно стежить за тим, що роблять країни НАТО і як війна в Україні вплинула на безпекову ситуацію, каже, що війна ще ясніше показала ці потреби.

"Загальний урок України, я б сказав, полягає в тому, що в нас повинно бути найбільше в наявності", — каже експерт.

Нагадаємо, Норвегія планує закупити кілька сотень новітніх снайперських гвинтівок Barrett M107A1, вироблених американською компанією Barrett Firearms Manufacturing.

Також Фокус писав, що артилерійські снаряди калібру 155-мм, розроблені норвезько-фінською оборонною компанією Nammo (Nordic Ammunition Company), тепер можуть виготовлятися в Україні.