На фоне войны в Украине: Норвегия испытывает дефицит ракет для истребителей, — СМИ

Если на Норвегию нападут и истребителям придется сражаться в воздухе, то имеющихся ракет не хватит, чтобы вооружить все самолеты. F-35 используют ракеты типа "воздух-воздух" AMRAAM.

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Норвегия купила новые истребители F-35 на сумму в десятки миллиардов крон, сняв с вооружения F-16, и тогда покупку назвали крупнейшей инвестицией в государственный сектор всех времен. Об этом пишет NRK.

И если на Норвегию нападут и истребителям придется сражаться в воздухе с истребителями противника, таких ракет не хватит, чтобы вооружить все самолеты одновременно.

"Если это правда, то это ужасно", — говорит исследователь безопасности из Норвежского института внешней политики Карстен Фриис, отмечая, что если боевой самолет может только летать, но не стрелять, то "работа просто не выполнена".

Он считает, что истребительная авиация должна не только иметь возможность вмешаться, в случае необходимости, но и сдерживать, потенциального агрессора от атак.

F-35 используют ракеты типа "воздух-воздух" AMRAAM. Их Министерство обороны называет "основным оружием", которое норвежские боевые самолеты будут использовать для защиты воздушного пространства. И хотя самолеты F-35 имеют и другое вооружение для воздушного боя, именно эти ракеты обладают наибольшей дальностью действия из имеющихся на сегодня вооружений.

Норвегия выбрала F-35 в качестве своего нового боевого самолета еще в 2008 году и в 2017-ом первые три аппарата F-35 прибыли в страну. В том же году власти США заявили, что Норвегия получила одобрение на первую закупку 60 ракет AMRAAM.

В Силах обороны Норвегии не стали комментировать количество имеющихся ракет, заявив, что это секретная информация, однако там подтвердили, что истребителям действительно нужно больше вооружения.

Нужно больше ракет

"У нас сегодня есть вооружение и класса "воздух-воздух", и "воздух-земля". Мы заявили о необходимости большего количества оружия, и оно было заказано. Так что мы находимся в той же ситуации, что и почти все остальные члены НАТО. Сроки доставки большие, потому что есть большая потребность прежде всего в Украине, — рассказал NRK тогдашний глава ВВС Норвегии Рольф Фолланд.

В июле 2022 года власти США одобрили, что Норвегия может закупить до 265 ракет этого типа, ориентировочной стоимостью 950 миллионов долларов, но они еще не поставлены. Срок поставки такого оружия обычно составляет от двух до четырех лет, но с началом полномасштабной войны на Украине эта задача стала еще более сложной.

"Мы вложили средства в очень современный и дорогой самолет. Тогда очень глупо не максимально использовать возможности боевого самолета. Это все равно, что драться, заложив одну руку за спину. Это очень неэффективно и очень дорого", — говорит Фриис.

После полномасштабного вторжения в Украину спрос на ракеты AMRAAM резко возрос. Производитель Raytheon в США публично заявил, что производит не более 1200 раке в год.

Глава Минобороны Эйрик Кристофферсен признает, что ему бы хотелось, чтобы у них было больше оружия на складе.

В то же время отмечается, что часть вооружения была заказана позже, уже после прибытия самолетов в Норвегию. Когда в 2010-2012 годах было проведено детальное планирование закупок боевых самолетов, стало ясно, что самое важное вооружение не может быть поставлено до тех пор, пока F-35 не проработает несколько лет. Решением этой проблемы стала продуманная стратегия, где пакет вооружения был размещен ближе к концу закупок истребительной авиации.

В Агентстве по оборонным материалам подчеркивают, что покупка AMRAAM не была реакцией на ситуацию с политикой безопасности или на войну в Украине. Там отмечают, что контракт, подписанный в ноябре 2022 года, был частью более длительного процесса, который продолжался в течение долгого времени, по получению современного оружия.

Фриис, который внимательно следит за тем, что делают страны НАТО и как война в Украине повлияла на ситуацию с безопасностью, говорит, что война еще яснее показала эти потребности.

"Общий урок Украины, я бы сказал, заключается в том, что у нас должно быть больше всего в наличии", — говорит эксперт.

Напомним, Норвегия планирует закупить несколько сотен новейших снайперских винтовок Barrett M107A1, произведенных американской компанией Barrett Firearms Manufacturing.

Также Фокус писал, что артиллерийские снаряды калибра 155-мм, разработанные норвежско-финской оборонной компанией Nammo (Nordic Ammunition Company), теперь могут производиться в Украине.