Ставлять у бій кухарів і механіків: ЗС РФ будуть активні під Харковом ще 2-3 місяці, — ЗСУ

За словами командира батальйону 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, окупантам поставили завдання — просунутися вперед за будь-яку ціну, однак ефективні дії ЗСУ на дають цього зробити. Росіяни хочуть встигнути до погіршення погодних умов.

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Російські окупанти почали перегруповуватися і намагаються розширити лінію зіткнення біля Вовчанська на Харківщині. Деталями поділився командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі "24 каналу".

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За його словами, ЗС РФ не планували створювати суттєву паузу на фронті, однак, завдяки діям з боку Сил оборони, вони були змушені зупинитися. ЗСУ знищили значний ударно-штурмовий потенціал росіян.

Завдання противника залишається незмінним — просування вперед, і з цим пов'язані активні штурми в районі населених пунктів Глибоке і Вовчанськ. Командування ЗС РФ, попри втрати і ціну, змушує війська рухатися вперед. Для цього залучаються додаткові резерви, заходять підрозділи, основним завданням яких є створення системи примусу.

"Здебільшого цей функціонал закриває собою підрозділ "Ахмат". Як наслідок, вони ставлять у бій усіх, кого тільки можуть: кухарів, механіків тощо", — заявив Юрій Федоренко.

ЗС РФ у Харківській області можуть бути активними ще 2 місяці Фото: DeepStateMAP

Можливості противника незабаром знизяться, адже через погані дорожні умови почнеться бездоріжжя і водночас ускладниться логістика. У зв'язку з цим ЗС РФ визначили своє пріоритетне завдання — максимально наростити спроможності. Також це пов'язано з певною невизначеністю, яка панує в США перед виборами президента.

Сили оборони наразі продовжують утримувати позиції на Харківщині і їхня робота є злагодженою. Російські окупанти не можуть просунутися.

"На мою суб'єктивну думку, противник буде особливо активний найближчі 2-3 місяці. Вони будуть лізти вперед всупереч усьому", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод у Харківській області. У ГУР заявили, що операцію провели спеціальні групи "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор". Бійці проводили системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником.