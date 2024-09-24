Ставят в бой поваров и механиков: ВС РФ будут активны под Харьковом еще 2-3 месяца, — ВСУ

По словам командира батальона 92-й ОШБр Юрия Федоренко, оккупантам поставили задачу — продвинуться вперед любой ценой, однако эффективные действия ВСУ на дают этого сделать. Россияне хотят успеть до ухудшения погодных условий.

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Российские оккупанты начали перегруппировываться и пытаются расширить линию боестолкновения возле Волчанска в Харьковской области. Деталями поделился командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире "24 канала".

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По его словам, ВС РФ не планировали создавать существенную паузу на фронте, однако благодаря действиям со стороны Сил обороны они были вынуждены остановиться. ВСУ уничтожили значительный ударно-штурмовой потенциал россиян.

Задача противника остается прежней — продвижение вперед и с этим связаны активные штурмы в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Командование ВС РФ, несмотря на потери и цену, вынуждает войска двигаться вперед. Для этого привлекаются дополнительные резервы, заходят подразделения, основной задачей которых является создание системы принуждения.

"В основном этот функционал закрывает собой подразделение "Ахмат". Как следствие, они ставят в бой всех, кого только могут: поваров, механиков и так далее", — заявил Юрий Федоренко.

ВС РФ в Харьковской области могут быть активными еще 2 месяца Фото: DeepStateMAP

Возможности противника вскоре снизятся, ведь из-за плохих дорожных условий начнется бездорожье и тем самым усложнится логистика. В связи с этим ВС РФ определили свою приоритетную задачу — максимально нарастить способности. Также это связано с некой неопределенностью, которая существует в США перед выборами президента.

Силы обороны тем временем продолжат удерживать позиции в Харьковской области и их работа является слаженной. Российские оккупанты не могут продвинуться.

"По моему субъективному мнению, противник будет особенно активен ближайшие 2-3 месяца. Они будут лезть вперед, несмотря ни на что", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. В ГУР заявили, что операцию провели специальные группы "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор". Бойцы проводили системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником.