Військова міць Китаю перевершує США в Тихому океані: про що говорять експерти

Уперше аналітики дійшли висновку, що Китай здатен швидше і протягом тривалішого проміжку часу розгорнути сили в разі міждержавного конфлікту в Азії.

Related video

Нова доповідь Інституту Лоуї привертає увагу тривожною інформацією про зміну балансу сил в Азії. У звіті йдеться про те, що Китайська Народна Республіка (КНР) значно скоротила відставання від США у військовій сфері та вперше може оперативно розгорнути свої війська за конфлікту в регіоні. Про це 23 вересня повідомили в Breaking Defense.

Зазначається, що 2018 року Китай скоротив розрив зі США на чверть. Хоча американці, як і раніше, лідирують за шістьма з восьми показників, експерти висловлюють стурбованість зміцненням китайських позицій.

Водночас у доповіді вказується, що найближчим часом зростання могутності Китаю може сповільнитися через демографічні проблеми та економічні труднощі, як-от зростання боргу і проблеми в секторі нерухомості.

"Сила Китаю стабілізується на нижчому рівні, ніж у Сполучених Штатів, але все ж таки значно перевищує можливості всіх азіатських конкурентів", — зазначають автори доповіді Сюзанна Паттон, Джек Сато та Ерве Лемайє.

Зі свого боку президент США Джо Байден під час зустрічі "четвірки" в Делавері наголосив, що конкуренція з Китаєм у регіоні триває. Він зазначив, що Пекін "поводиться агресивно, перевіряючи США в усьому регіоні: у Південнокитайському морі, Східнокитайському морі, Південній Азії та Тайванській протоці". Ці слова президента стали публічними, хоча планувалося, що вони залишаться приватними.

Зміцнення позицій Японії та зниження впливу Росії

У документі також ідеться про значне зниження впливу Росії в регіоні після її вторгнення в Україну. Москва, попри статус "необмеженого" партнера Пекіна, опустилася на п'яте місце в індексі та другий рік поспіль демонструє найзначніше зниження показників. Візити президента Володимира Путіна до азійських країн 2024 року, на думку авторів доповіді, здаються спробами зберегти вплив, а не підтвердженням значущості Росії в регіоні.

Водночас Японія демонструє зростання військового і дипломатичного впливу, що пов'язано зі зміцненням зв'язків зі США та іншими тихоокеанськими союзниками на тлі напруженості з Китаєм. Японія дедалі активніше виступає регіональним гарантом безпеки, підписуючи угоди, як-от нещодавня угода про взаємний доступ із Філіппінами.

Важливо

Індія за Росію і проти Китаю: чому Україні не можна розраховувати на такого союзника

Нагадаємо, на оборонній виставці WDS 2024 у Саудівській Аравії Китай продемонстрував міць свого військово-промислового комплексу. Площа китайської експозиції в п'ять разів перевищила російську. Вона становила 4 668 кв. метрів, тоді як американські компанії зайняли 3 335 кв. метрів.