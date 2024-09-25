Военная мощь Китая превосходит США в Тихом океане: о чем говорят эксперты

Впервые аналитики пришли к выводу, что Китай способен быстрее и в течение длительного периода времени развернуть силы в случае межгосударственного конфликта в Азии.

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Новый доклад Института Лоуи привлекает внимание тревожной информацией об изменении баланса сил в Азии. В отчете говорится, что Китайская Народная Республика (КНР) значительно сократила отставание от США в военной сфере и впервые может оперативно развернуть свои войска в случае конфликта в регионе. Об этом 23 сентября сообщили в Breaking Defense.

Отмечается, что в 2018 году Китай сократил разрыв с США на четверть. Хотя американцы по-прежнему лидируют по шести из восьми показателей, эксперты выражают обеспокоенность укреплением китайских позиций.

Вместе с тем в докладе указывается, что в ближайшее время рост мощи Китая может замедлиться из-за демографических проблем и экономических трудностей, таких, как рост долга и проблемы в секторе недвижимости.

"Сила Китая стабилизируется на уровне ниже, чем у Соединенных Штатов, но все же значительно превышает возможности всех азиатских конкурентов", — отмечают авторы доклада Сюзанна Паттон, Джек Сато и Эрве Лемайе.

В свою очередь президент США Джо Байден во время встречи "четверки" в Делавэре подчеркнул, что конкуренция с Китаем в регионе продолжается. Он отметил, что Пекин "ведет себя агрессивно, проверяя США по всему региону: в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море, Южной Азии и Тайваньском проливе". Эти слова президента стали публичными, хотя планировалось, что они останутся приватными.

Укрепление позиций Японии и снижение влияния России

В документе также говорится о значительном снижение влияния России в регионе после ее вторжения в Украину. Москва, несмотря на статус "неограниченного" партнера Пекина, опустилась на пятое место в индексе и второй год подряд демонстрирует самое значительное снижение показателей. Визиты президента Владимира Путина в азиатские страны в 2024 году, по мнению авторов доклада, выглядят как попытки сохранить влияние, а не подтверждение значимости России в регионе.

В то же время Япония демонстрирует рост военного и дипломатического влияния, что связано с укреплением связей с США и другими тихоокеанскими союзниками на фоне напряженности с Китаем. Япония все активнее выступает в качестве регионального гаранта безопасности, подписывая соглашения, такие как недавнее соглашение о взаимном доступе с Филиппинами.

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Напомним, на оборонной выставке WDS 2024 в Саудовской Аравии Китай продемонстрировал мощь своего военно-промышленного комплекса. Площадь китайской экспозиции в пять превысила российскую. Она составила 4 668 кв. метров, при этом американские компании заняли 3 335 кв. метров.