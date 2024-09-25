"Взагалі не проблема": ЗС РФ готові втрачати тисячі бійців заради захоплення села на Донбасі, — ЗСУ

За словами українського військовослужбовця Сергія Волкова, противник має кількісну перевагу, тому особовий склад не є цінним ресурсом. Якщо це дасть змогу просунутися вперед на фронті, то окупанти готові на такі жертви.

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У російських окупантів є значна перевага в особовому складі, тому їм не шкода втратити навіть цілу бригаду, щоб захопити якесь село. Ця тактика фіксується по всьому Донбасу. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, противник, завдяки своїй перевазі, жене на поле бою малі піхотні групи у великій кількості. Навіть якщо це загрожує великими втратами, проте дасть змогу захопити український населений пункт, росіяни готові на це піти.

"Їм сточити бригаду в три батальйони для захоплення села в передмісті — це взагалі не проблема... А батальйони — це 300-400 осіб, залежно від комплектації...", — заявив Сергій Волков.

Військовослужбовець додав, що бійці ЗС РФ просто гинуть на підступах до українських позицій, бригада за бригадою. Завдання Сил оборони — далі збільшувати втрати російських окупантів, адже тільки в такий спосіб їхнє просування на фронті можна зупинити.

"Дійсно, їм (ЗС РФ, — ред.), щоб захопити якесь село, витратити якусь 1000 осіб — це взагалі не проблема... Наше завдання, зробити так, щоб вони сточувалися на 100%", — підсумував Сергій Волков.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що ЗСУ відбили масований штурм ЗС РФ на Донбасі, куди ті кинули 44 одиниці техніки. За словами представника 79-ї ОДШБр Ореста Дрималовського, противник продовжує спроби просування до Вугледара і не шкодує ресурсів. При цьому Сили оборони завдають шкоди росіянам і не дають їхнім планам здійснитися.