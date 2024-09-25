"Вообще не проблема": ВС РФ готовы терять тысячи бойцов ради захвата села на Донбассе, — ВСУ

По словам украинского военнослужащего Сергея Волкова, противник имеет количественное преимущество, поэтому личный состав не является ценным ресурсом. Если это позволит продвинуться вперед на фронте, то оккупанты готовы на такие жертвы.

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У российских оккупантов есть значительное преимущество в личном составе, поэтому им не жалко потерять даже целую бригаду, чтобы захватить какое-то село. Эта тактика фиксируется по всему Донбассу. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Сергей Волков в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, противник, благодаря своему преимуществу, гонит на поле боя малые пехотные группы в большом количестве. Даже если это грозит большими потерями, однако позволит захватить украинский населенный пункт, россияне готовы на это пойти.

"Им сточить бригаду в три батальона для захвата села в пригороде — это вообще не проблема… А батальоны — это 300-400 человек, в зависимости от комплектации…" — заявил Сергей Волков.

Военнослужащий добавил, что бойцы ВС РФ просто гибнут на подступах к украинским позициям, бригада за бригадой. Задача Сил обороны — дальше увеличивать потери российских оккупантов, ведь только в такой способ их продвижение на фронте можно остановить.

"Действительно, им (ВС РФ. — Ред.), чтобы захватить какое-то село, потратить какую-то 1000 человек — это вообще не проблема… Наша задача, сделать так, чтобы они стачивались на 100%", — подытожил Сергей Волков.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что ВСУ отбили массированный штурм ВС РФ на Донбассе, куда те бросили 44 единицы техники. По словам представителя 79-й ОДШБр Ореста Дрималовского, противник продолжает попытки продвижения к Угледару и не жалеет ресурсов. При этом Силы обороны наносят урон россиянам и не дают их планам осуществиться.