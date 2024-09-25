Видання зазначає, що Росія може атакувати НАТО у 2029 році, а війна в Україні викликала найбільшу конфронтацію за останні декілька десятиліть.

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НАТО планує координацію транспортування великої кількості поранених військових далі від лінії фронту в разі потенційної війни з Росією. Можливо, це буде відбуватись за допомогою спецпотягів, оскільки повітряна евакуація може бути недоступною. Про це в інтерв'ю Reuters розповів голова логістичного командування НАТО, генерал-лейтенант Олександр Зольфранк.

Майбутній сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку. У разі конфлікту з Росією західні військові, найімовірніше, зіткнуться зі значно більшою зоною бойових дій, великою кількістю поранених і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.

"Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому разі, великому числу поранених", — додав військовий.

Олександр Зольфранк не уточнив, скільки поранених військовослужбовців чекає на НАТО. Він додав, що планування медичної евакуації є частиною значно ширшої ініціативи НАТО, ініційованої вторгненням Росії в Україну у 2022 році, щодо розбудови та підвищення своєї здатності стримувати та захищатися від будь-якого російського нападу.

У разі конфлікту з Росією поранених солдатів доведеться не тільки перевозити на більші відстані, як в інших війнах. Очікується, що російські засоби ППО та літаки становитимуть загрозу для рейсів медичної евакуації настільки, як це не могли зробити повстанці в Афганістані чи Іраку. Це може створити потребу в евакуаційних потягах, які можуть перевозити більше поранених за один раз, ніж літаки.

Ще однією перешкодою є різні медичні правила між країнами. Розв'язанням цієї проблеми може стати "військово-медичний Шенген" — аналогія політичній Шенгенській зоні, яка дає змогу вільно переміщатися в межах більшої частини Європейського Союзу. Це може спростити переміщення деяких лікарських препаратів, зокрема, наркотиків або сильних знеболювальних, які можуть бути потрібними для лікування поранених солдатів.

За даними німецьких військових, очікується, що Росія зможе атакувати країну НАТО вже у 2029 році. Війна в Україні викликала найгострішу конфронтацію між Росією та Заходом з часів Карибської кризи 1962 року.

Тим часом ситуація на полі бою в російсько-українській війні залишається складною. Тому в Нідерландах не очікують, що вона закінчиться у 2024 або у 2025 році.

В Китаї вважають, що єдиним шляхом розв’язання війни в Україні є мирні переговори. Там зазначили, що у війнах немає переможців.