Міністр Дон Цзюнь запевнив, що у війнах не буває переможців. Він переконаний, що доля конфліктів в Україні та Газі однакова.

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Міністр оборони КНР Дон Цзюнь заявив, що єдиним шляхом розв’язання війни в Україні є мирні переговори. Про це з посиланням на його виступ на глобальному зібранні військових чиновників у Пекіні 13 вересня повідомили у виданні HKFP.

Нині на форумі Сяншань перебувають десятки делегатів. Він триватиме три дні і Китай готується прийняти понад 500 представників із понад 90 країн та організацій.

"Єдиним виходом для розв’язання таких гарячих проблем, як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", — запевнив Цзюнь.

З його слів, у війнах "немає переможців", а конфронтація "нікуди не веде".

"Що гостріший конфлікт, то більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту — це примирення", — пояснив голова Міноборони КНР.

Він закликав країни сприяти "мирному розвитку та інклюзивному врядуванню".

У ЗМІ зазначили, що в переговорах за круглим столом у Пекіні візьмуть участь і високопоставлені військові представники РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав нікому повноваження на переговори з РФ. З його слів, мир не може мати альтернатив, поки українці перебувають у полоні, а РФ контролює захоплені території.

Кандидат у віцепрезиденти США Джеймс Ді Венс розповів, у чому полягає "мирний план" кандидата у президенти Дональда Трампа. Він запевнив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася".