Министр Дон Цзюнь заверил, что в войнах не бывает победителей. Он убежден, что судьба конфликтов в Украине и Газе одинакова.

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Министр обороны КНР Дон Цзюнь заявил, что единственным путем решения войны в Украине являются мирные переговоры. Об этом со ссылкой на его выступление на глобальном собрании военных чиновников в Пекине 13 сентября сообщили в издании HKFP.

Сейчас на форуме Сяншань находятся десятки делегатов. Он продлится три дня, и Китай готовится принять более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.

"Единственным выходом для решения таких горячих проблем, как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, является продвижение мира и переговоров", — заверил Цзюнь.

По его словам, в войнах "нет победителей", а конфронтация "никуда не ведет".

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Конец любого конфликта — это примирение", — объяснил глава Минобороны КНР.

Он призвал страны способствовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".

В СМИ отметили, что в переговорах за круглым столом в Пекине в том числе примут участие и высокопоставленные военные представители РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не давал никому полномочия на переговоры с РФ. По его словам, мир не может иметь альтернатив, пока украинцы находятся в плену, и РФ контролирует захваченные территории.

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Ди Вэнс рассказал, в чем заключается "мирный план" кандидата в президенты Дональда Трампа. Он заверил, что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась".