Издание отмечает, что Россия может атаковать НАТО в 2029 году, а война в Украине вызвала наибольшую конфронтацию за последние несколько десятилетий.

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НАТО планирует координацию транспортировки большого количества раненых военных дальше от линии фронта в случае потенциальной войны с Россией. Возможно, это будет происходить с помощью спецпоездов, поскольку воздушная эвакуация может быть недоступной. Об этом в интервью Reuters рассказал глава логистического командования НАТО, генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

Будущий сценарий медицинской эвакуации будет отличаться от опыта союзников в Афганистане и Ираке. В случае конфликта с Россией западные военные, скорее всего, столкнутся со значительно большей зоной боевых действий, большим количеством раненых и по крайней мере временным отсутствием преимущества в воздухе вблизи линии фронта.

"Задача будет заключаться в том, чтобы быстро обеспечить высококачественную помощь, в худшем случае, большому числу раненых", — добавил военный.

Александр Зольфранк не уточнил, сколько раненых военнослужащих ждет НАТО. Он добавил, что планирование медицинской эвакуации является частью значительно более широкой инициативы НАТО, инициированной вторжением России в Украину в 2022 году, по развитию и повышению своей способности сдерживать и защищаться от любого российского нападения.

В случае конфликта с Россией раненых солдат придется не только перевозить на большие расстояния, как в других войнах. Ожидается, что российские средства ПВО и самолеты будут представлять угрозу для рейсов медицинской эвакуации настолько, как это не могли сделать повстанцы в Афганистане или Ираке. Это может создать потребность в эвакуационных поездах, которые могут перевозить больше раненых за один раз, чем самолеты.

Еще одним препятствием являются различные медицинские правила между странами. Решением этой проблемы может стать "военно-медицинский Шенген" — аналогия политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободно перемещаться в пределах большей части Европейского Союза. Это может упростить перемещение некоторых лекарственных препаратов, в частности, наркотиков или сильных обезболивающих, которые могут потребоваться для лечения раненых солдат.

По данным немецких военных, ожидается, что Россия сможет атаковать страну НАТО уже в 2029 году. Война в Украине вызвала самую острую конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Между тем ситуация на поле боя в российско-украинской войне остается сложной. Поэтому в Нидерландах не ожидают, что она закончится в 2024 или в 2025 году.

В Китае считают, что единственным путем решения войны в Украине являются мирные переговоры. Там отметили, что в войнах нет победителей.