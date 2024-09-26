Пентагон рекомендував Байдену надати Україні боєприпаси з білим фосфором для війни з РФ, — NBC

Журналісти пояснили, що Білий дім кілька разів відкидав цю ідею через побоювання, що білий фосфор може вплинути на цивільне населення, хоча сама речовина не є хімічною зброєю згідно з міжнародними конвенціями.

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Високопосадовці Пентагону рекомендували адміністрації президента США Джо Байдена надати Україні боєприпаси з білим фосфором для його використання на полі бою. Про це повідомило видання NBC з посиланням на слова трьох неназваних американських чиновників.

"Пентагон рекомендував надати Україні снаряди з білим фосфором в рамках декількох пакетів допомоги, включаючи нещодавній", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що ці артилерійські снаряди з білим фосфором Україна могла б використовувати для створення світла і диму, а не проти російських окупаційних військ.

Автори матеріалу вказали, що Білий дім кілька разів відкидав цю ідею через побоювання, що білий фосфор може вплинути на цивільне населення.

За словами співрозмовників NBC, якщо це рішення буде схвалено, то про надання Україні цієї хімічної речовини, швидше за все, не буде повідомлено, так само як це було з попередньою зброєю і боєприпасами, які США надсилали Україні, але не оголошували про це публічно.

Пентагон і Рада національної безпеки Білого дому не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Білий фосфор — не є хімічною зброєю

Журналісти NBC пояснили, що боєприпаси з білим фосфором не є незаконними. Крім того, білий фосфор не класифікується як хімічна зброя згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї. Але міжнародне право вимагає від військових, які його використовують, розрізняти військові об'єкти і райони, де може бути сконцентровано цивільне населення.

Білий фосфор — це воскоподібна речовина, яка миттєво спалахує під впливом кисню. Він горить при дуже високій температурі і його важко загасити. Речовина прилипає до поверхонь — особливо до одягу чи шкіри — і може спричинити смертельні опіки. Хімічні речовини в димі, який часто пахне часником, також можуть завдати шкоди легеням і очам.

США використовують білий фосфор в артилерійських снарядах для створення диму і приховування пересування військ, а також для створення світла і освітлення поля бою.

Нагадаємо, 19 вересня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що дозвіл бити далекобійною зброєю по РФ не здатен кардинально змінити перебіг війни.