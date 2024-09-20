Майже 6 млрд можуть згоріти: у Пентагоні пояснили проблеми з військовою допомогою Україні

За словами речниці оборонного відомства Сабріни Сінгх, Вашингтон має намір використати кожен долар і цент, який може "згоріти" вже наприкінці місяця. Щоб далі допомагати Києву, потрібне рішення Конгресу і поповнення запасів "на полицях".

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Пентагон намагається продовжити термін президентських повноважень президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо виділення решти коштів на військову підтримку України. Рішення має ухвалити Конгрес. Про це заявила речниця Міноборони Сабріна Сінгх під час брифінгу.

За її словами, фінансовий рік Вашингтон завершує наприкінці вересня і до цього періоду необхідно ухвалити рішення щодо коштів, виділених Києву. Йдеться про суму в розмірі 5,8 мільярда доларів.

"Ми дійсно плануємо використати суму, яка виділена для повноважень. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб мати можливість продовжити ці повноваження і використовувати їх після фінансового року. Ми хочемо використати кожен долар і цент цих повноважень, але питання також у тому, що ми не можемо скоротити пакети без цих можливостей на наших полицях", — заявила Сабріна Сінгх.

Окремо речниця Пентагону додала, що робота над цим питанням триває і протягом шести місяців, коли не було ухвалено рішення про фінансову допомогу для України, Міноборони США не могло поповнити свої запаси. Також Вашингтон заявляє про те, що йому нічим відновити запаси для власної боєготовності.

"Ми повинні мати ці системи, ці можливості, ці боєприпаси на наших полках. Якщо в нас немає чогось на полицях, ми не можемо просто відправити це. І це одна з причин, через яку розміри цих посилок варіюються... Ми використовуємо дозований підхід, який ми виробили з українцями в цьому питанні", — підсумувала Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що пакети військової допомоги США Україні скорочуються через те, що запаси Пентагону закінчуються. Виробництво зброї американськими компаніями не встигає за попитом Міноборони, пишуть журналісти. Через це пакети допомоги Києву стали меншими.

13 вересня повідомлялося, що майже $6 млрд, які готують для України, опинилися під загрозою. За словами журналістів, щоб цього не сталося, потрібно, щоб Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону щодо відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.