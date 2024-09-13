Допомога від США: майже $6 млрд, які готують для України, опинилися під загрозою, — AP

За словами журналістів, щоб цього не сталося, потрібно, щоб Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону щодо відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

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Майже 6 млрд доларів, які США готують для України, можуть зникнути до кінця вересня. Про це пише видання Associated Press.

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США можуть дозволити бити по РФ, але є нюанс, — The Times

За словами журналістів, щоб цього не сталося, потрібно, щоб Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону щодо відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

Повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку американські законодавці мають ухвалити до кінця фінансового року (до 30 вересня), щоб профінансувати федеральний уряд і не допустити зупинення його роботи. Чиновники сподіваються на продовження повноважень на ще один рік.

Крім того, як ідеться в матеріалі, Пентагон розглядає інші варіанти, якщо Конгрес не розширить його повноваження. Однак які саме — поки що незрозуміло.

За словами джерел, у рамках ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки Україні доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів у вигляді довгострокового фінансування. Ці гроші, термін дії яких спливає 30 вересня 2025 року, використовують для оплати контрактів на постачання довгострокову поставку зброї.

Нагадаємо, що 11 вересня, до Києва прибули державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, і провели низку зустрічей з українськими чиновниками.

Також голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що відповідь Байдена щодо дозволу бити по РФ залежатиме від того, що почув Блінкен у Києві. Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав із візитом до України не з ввічливості, а для розуміння позицій. Також у ЗМІ було багато зроблено, щоб Київ отримав цей дозвіл, упевнений Ігор Чаленко.