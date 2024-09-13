Помощь от США: почти $6 млрд, которые готовят для Украины, оказались под угрозой, — AP

По словам журналистов, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы Конгресс принял решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину.

Related video

Почти 6 млрд долларов, которые США готовят для Украины, могут исчезнуть до конца сентября. Об этом пишет издание Associated Press.

Важно

США могут разрешить бить по РФ, но есть нюанс, — The Times

По словам журналистов, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы Конгресс принял решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину.

Сообщается, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую американские законодатели должны принять до конца финансового года (до 30 сентября), чтобы профинансировать федеральное правительство и не допустить остановки его работы. Чиновники надеются на продление полномочий на еще один год.

Кроме того, как говорится в материале, Пентагон рассматривает другие варианты, если Конгресс не расширит его полномочия. Однако какие именно – пока неясно.

По словам источников, в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине доступно чуть более 4 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования. Эти деньги, срок действия которых истекает 30 сентября 2025 года, используются для оплаты контрактов на поставку долгосрочную поставку оружия.

Напомним, что 11 сентября, в Киев прибыли государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, и провели ряд встреч с украинскими чиновниками.

Также глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что ответ Байдена относительно разрешения бить по РФ будет зависеть от того, что услышал Блинкен в Киеве. Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с визитом в Украину не из вежливости, а для понимания позиций. Также в СМИ было много сделано, чтобы Киев получил это разрешение, уверен Игорь Чаленко.