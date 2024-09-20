Почти 6 млрд могут сгореть: в Пентагоне объяснили проблемы с военной помощью Украине

По словам спикера оборонного ведомства Сабрины Сингх, Вашингтон намерен использовать каждый доллар и цент, который может "сгореть" уже в конце месяца. Чтобы дальше помогать Киеву нужно решение Конгресса и пополнение запасов "на полках".

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Пентагон пытается продлить срок президентских полномочий президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по выделению оставшихся средств на военную поддержку Украины. Решение должен принять Конгресс. Об этом заявила спикер Минобороны Сабрина Сингх во время брифинга.

По ее словам, финансовый год Вашингтон завершает в конце сентября и до этого периода необходимо принять решение по средствам, выделенным Киеву. Речь идет о сумме в размере 5,8 миллиардов долларов.

"Мы действительно планируем использовать сумму, которая выделена для полномочий. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы иметь возможность продлить эти полномочия и использовать их после финансового года. Мы хотим использовать каждый доллар и цент этих полномочий, но вопрос также в том, что мы не можем сократить пакеты без этих возможностей на наших полках", — заявила Сабрина Сингх.

Отдельно спикер Пентагона добавила, что работа над этим вопросом продолжается и в течение шести месяцев, когда не было принято решение о финансовой помощи для Украины, Минобороны США не могло пополнить свои запасы. Также Вашингтон заявляет о том, что ему нечем восстановить запасы для собственной боеготовности.

"Мы должны иметь эти системы, эти возможности, эти боеприпасы на наших полках. Если у нас нет чего-то на полках, мы не можем просто отправить это. И это одна из причин, по которой размеры этих посылок варьируются.. Мы используем дозированный подход, который мы выработали с украинцами в этом вопросе", — подытожила Сабрина Сингх.

Напомним, 17 сентября сообщалось, что пакеты военной помощи США Украине сокращаются из-за того, что запасы Пентагона заканчиваются. Производство оружия американскими компаниями не успевает за спросом Минобороны, пишут журналисты. Из-за этого пакеты помощи Киеву стали меньше.

13 сентября сообщалось, что почти $6 млрд, которые готовят для Украины, оказались под угрозой. По словам журналистов, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы Конгресс принял решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину.