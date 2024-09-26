Пентагон рекомендовал Байдену предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для войны с РФ, — NBC

Журналисты объяснили, что Белый дом несколько раз отвергал эту идею из-за опасений, что белый фосфор может повлиять на гражданское население, хотя само вещество не является химическим оружием согласно международным конвенциям.

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Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для его использования на поле боя. Об этом сообщило издание NBC со ссылкой на слова трех неназванных американских чиновников.

"Пентагон рекомендовал предоставить Украине снаряды с белым фосфором в рамках нескольких пакетов помощи, включая недавний", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что эти артиллерийские снаряды с белым фосфором Украина могла бы использовать для создания света и дыма, а не против российских оккупационных войск.

Авторы материала указали, что Белый дом несколько раз отвергал эту идею из-за опасений, что белый фосфор может повлиять на гражданское население.

По словам собеседников NBC, если это решение будет одобрено, то о предоставлении Украине этого химического вещества, скорее всего, не будет сообщено, так же как это было с предыдущим оружием и боеприпасами, которые США посылали Украине, но не объявляли об этом публично.

Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Белый фосфор — не является химическим оружием

Журналисты NBC объяснили, что боеприпасы с белым фосфором не являются незаконными. Кроме того, белый фосфор не классифицируется как химическое оружие согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Но международное право требует от военных, которые его используют, различать военные объекты и районы, где может быть сконцентрировано гражданское население.

Белый фосфор — это воскообразное вещество, которое мгновенно воспламеняется под воздействием кислорода. Он горит при очень высокой температуре и его трудно потушить. Вещество прилипает к поверхностям — особенно к одежде или коже — и может вызвать смертельные ожоги. Химические вещества в дыме, который часто пахнет чесноком, также могут нанести вред легким и глазам.

США используют белый фосфор в артиллерийских снарядах для создания дыма и сокрытия передвижения войск, а также для создания света и освещения поля боя.

Напомним, 19 сентября заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что разрешение бить дальнобойным оружием по РФ не способно кардинально изменить ход войны.