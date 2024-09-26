Масштабна тривога та вибухи: ЗС РФ повторно запустили "Кинджали" по Україні

За даними командування, росіяни запустили аеробалістичні ракети в бік Житомира та Хмельницької області, жителі якої чули вибухи.

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В Україні вдруге за добу оголошено масштабну повітряну тривогу, супроводжувану попередженням про пуски ракет "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Пуск ракети "Кинджал"

О 10:48 Повітряні сили командування попередило про зліт ворожих винищувачів МіГ-31К. Уже за кілька хвилин стало відомо про запуск аеробалістичної ракети "Кинджал" курсом на захід країни. Водночас жителі Києва повідомляли про вибухи, проте в міській військовій адміністрації заявили, що ППО не працювала в столиці й ракетне озброєння по Києву не застосовувалося.

Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів"

Повторні пуски "Кинджалів"

Пізніше, о 10:55, Повітряні сили заявили про повторний пуск "Кинджала" в бік Житомира.

Ще через дві хвилини повідомлялося про пуски двох "Кинджалів" по Хмельницькій області та Старокостянтинову.

Вибухи в Хмельницькій області

За інформацією кореспондентів "Суспільного", у Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Влада регіону поки що не повідомляла про наслідки ворожого обстрілу.

Інформація про наслідки обстрілу ЗС РФ уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня росіяни масовано обстріляли Україну із застосуванням керованих авіаційних ракет та ударних дронів типу Shahed. Унаслідок ворожої атаки постраждали понад 10 осіб, зокрема, у Запоріжжі було поранено 8 мешканців, ще двоє постраждали в Києві, а в Одеському районі загинула жінка.