950-1900 км: експерт розповів про ракети JASSM, які могли передати Україні

За словами військового експерта Анатолія Храпчинського, йдеться про авіаційні бомби орієнтовною дальністю до 110 км. Але найважливіший боєприпас, який могли передати Україні — це JASSM.

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Вашингтон міг передати Україні два різновиди боєприпасів класу "повітря-земля" в новому пакеті допомоги. Таку заяву зробив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про авіаційні бомби орієнтовною дальністю до 110 км. Але найважливішим боєприпасом, який би могли передати Україні — це JASSM.

"Це ракети, які можуть працювати на відстань 400, 950 і 1900 км", — сказав Храпчинський.

Водночас він вважає, що зараз для України важлива робота на дипломатичному треку, оскільки дозволу на удари вглиб РФ на 300 км недостатньо.

Храпчинський зазначив, що більша частина складів, зброї та інших засобів знаходяться на відстані понад 500 км. Тому доводиться говорити про відстань застосування певних видів озброєння до 1000 км.

Нагадаємо, що в новому пакеті допомоги Україні на рекордні $8 млрд присутні й далекобійні авіабомби JSOW. Ідеться про бомби, які розроблялися в трьох варіаціях, одна з яких — з касетною боєголовкою, ще одна — з інфрачервоним наведенням і збільшеною бойовою частиною. Тоді як базова розроблялася для руйнування слабо захищених об'єктів.

Також повідомлялося, що, за даними Politico, Сили оборони України почнуть отримувати кошти від російських активів через кілька місяців.