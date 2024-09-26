950-1900 км: эксперт рассказал о ракетах JASSM, которые могли передать Украине

По словам военного эксперта Анатолия Храпчинского, речь об авиационных бомбах ориентировочной дальностью до 110 км. Но самый важный боеприпас, который могли передать Украине — это JASSM.

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Вашингтон мог передать Украине две разновидности боеприпасов класса "воздух-земля" в новом пакете помощи. Такое заявление сделал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

По его словам, речь об авиационных бомбах ориентировочной дальностью до 110 км. Но самым важным боеприпасом, который бы могли передать Украине — это JASSM.

"Это ракеты, которые могут работать на расстояние 400, 950 и 1900 км", — сказал Храпчинский.

Вместе с тем он считает, что сейчас для Украины важна работа на дипломатическом треке, поскольку разрешения на удары вглубь РФ на 300 км недостаточно.

Храпчинский отметил, что большая часть складов, оружия и прочих средств находятся на расстоянии свыше 500 км. Поэтому приходится говорить о расстоянии применения определенных видов вооружения до 1000 км.

Напомним, что в новом пакете помощи Украине на рекордные $8 млрд присутствуют и дальнобойные авиабомбы JSOW. Речь о бомбах, которые разрабатывались в трех вариациях, одна из которых — с кассетной боеголовкой, еще одна — с инфракрасным наведением и увеличенной боевой частью. Тогда как базовая разрабатывалась для разрушения слабо защищенных объектов.

Также сообщалось, что, по данным Politico, Силы обороны Украины начнут получать средства от российских активов через несколько месяцев.