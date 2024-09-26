Корабель ВМС США Big Horn зазнав пошкоджень на Близькому Сході: подробиці інциденту

Корабель відігравав ключову роль у військовій логістиці ВМС США на Близькому Сході, забезпечуючи паливом кораблі та літаки ударної групи, що патрулює Аравійське море.

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ВМС США зіткнулися з інцидентом, який може вплинути на оперативні можливості союзних сил у регіоні Близького Сходу. Єдине судно поповнення запасів палива USNS Big Horn, що підтримує авіаносну ударну групу USS Abraham Lincoln, сіло на мілину біля узбережжя Оману. Як повідомив 25 вересня телеканал CBS News, пошкодження судна виявилися значними, що призвело до його часткового затоплення.

У підсумку Big Horn був відбуксований у порт для подальшої оцінки. Повідомлень про постраждалих або витік палива немає, проте інцидент залишив ударну групу без основного заправника. Річ у тім, що Big Horn виконував ключову роль у забезпеченні паливом кораблів і літаків ударної групи, що патрулює Аравійське море на підтримку Ізраїлю і для захисту американських інтересів у регіоні.

Попри ядерну установку авіаносця Abraham Lincoln, інші кораблі в групі, а також літаки на борту авіаносця потребують регулярного заправлення. Але тепер флоту й авіації доведеться адаптувати операції шляхом дозаправки в портах. Попри те що витоків палива і постраждалих не було, рульова система і кормова частина судна зазнали пошкоджень, що призвело до необхідності ремонту в порту Дукм.

Танкер USNS Big Horn

USNS Big Horn (T-AO-198) — танкер-заправник класу "Генрі Дж. Кайзер", що перебуває в експлуатації ВМС США під управлінням Командування морських перевезень (MSC). Введений в експлуатацію 1992 року, корабель підтримує військово-морські операції, транспортуючи паливо, сухі вантажі та інші припаси для бойових кораблів прямо на морі.

Водотоннажність судна становить приблизно 42 000 тонн, а його вантажопідйомність — близько 180 000 барелів пального, що дає йому змогу заправляти авіаносці та ударні групи, які їх супроводжують, під час тривалих місій.

Інцидент із посадкою на мілину наголосив на наявних логістичних проблемах MSC, викликавши занепокоєння з приводу готовності та надійності старіючого флоту танкерів-заправників американських ВМС.

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