Корабль ВМС США Big Horn получил повреждения на Ближнем Востоке: подробности инцидента

Корабль играл ключевую роль в военной логистике ВМС США на Ближнем Востоке, обеспечивая топливом корабли и самолеты ударной группы, патрулирующей Аравийское море.

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ВМС США столкнулись с инцидентом, который может оказать влияние на оперативные возможности союзных сил в регионе Ближнего Востока. Единственное судно пополнения запасов топлива USNS Big Horn, поддерживающее авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln, село на мель у побережья Омана. Как сообщил 25 сентября телеканал CBS News, повреждения судна оказались значительными, что привело к его частичному затоплению.

В итоге Big Horn был отбуксирован в порт для дальнейшей оценки. Сообщений о пострадавших или утечке топлива нет, однако инцидент оставил ударную группу без основного заправщика. Дело в том, что Big Horn выполнял ключевую роль в обеспечении топливом кораблей и самолетов ударной группы, патрулирующей Аравийское море в поддержку Израиля и для защиты американских интересов в регионе.

Несмотря на ядерную установку авианосца Abraham Lincoln, другие корабли в группе, а также самолеты на борту авианосца нуждаются в регулярной заправке. Но теперь флоту и авиации придется адаптировать операции за счет дозаправки в портах.

Несмотря на то что утечек топлива и пострадавших не было, рулевая система и кормовая часть судна получили повреждения, что привело к необходимости ремонта в порту Дукм.

Танкер USNS Big Horn

USNS Big Horn (T-AO-198) — танкер-заправщик класса "Генри Дж. Кайзер", находящийся в эксплуатации ВМС США под управлением Командования морских перевозок (MSC). Введенный в эксплуатацию в 1992 году, корабль поддерживает военно-морские операции, транспортируя топливо, сухие грузы и другие припасы для боевых кораблей прямо на море.

Водоизмещение судна составляет примерно 42 000 тонн, а его грузоподъемность — около 180 000 баррелей топлива, что позволяет ему заправлять авианосцы и сопровождающие их ударные группы во время длительных миссий.

Инцидент с посадкой на мель подчеркнул существующие логистические проблемы MSC, вызвав беспокойство по поводу готовности и надежности стареющего флота танкеров-заправщиков американских ВМС.

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