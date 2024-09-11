ВМС США вводят в строй десантный док Richard M. McCool: особенности корабля (видео)

Одной из ключевых особенностей USS Richard M. McCool Jr. являются передовые системы вооружения и средства защиты. В частности, корабль оснащен новейшей радиолокационной системой SPY-6, которая способна выявлять воздушные и надводные угрозы на больших расстояниях.

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Военно-морские силы США 7 сентября ввели в эксплуатацию новый транспортный десантный корабль-док USS Richard M. McCool, Jr. (LPD 29) класса "Сан-Антонио". Этот корабль, названный в честь капитана Ричарда М. Маккула, героя Второй мировой войны, награжденного Медалью Почета за героизм в битве за Окинаву, стал 13-м судном в этом классе. Об этом сообщает Naval News.

Корабль USS Richard M. McCool Jr. является современным боевым судном, созданным для выполнения широкого спектра амфибийных и экспедиционных операций. Он был разработан для поддержки высадки морской пехоты и доставки необходимой техники, оборудования и боеприпасов на берега противника в условиях боя. Корабль оснащен новейшими системами вооружения и управления, которые делают его мощным инструментом для сдерживания угроз и обеспечения превосходства США на морских театрах военных действий.

Фото: Naval News

Характеристики и возможности USS Richard M. McCool Jr.

Основная задача LPD 29 — доставка и высадка подразделений морской пехоты и тяжелой техники, необходимой для проведения экспедиционных операций как на море, так и в прибрежных зонах. Корабль имеет водоизмещение около 25 000 тонн и длину в 208,5 метров, что позволяет ему перевозить до 800 морских пехотинцев вместе с их техникой и снаряжением. Его широкий доковый отсек способен вместить несколько десантных катеров, включая LCAC — катера на воздушной подушке, используемые для быстрой высадки на берег, или традиционные десантные катера LCU.

Десантный потенциал судна значительно увеличивается за счет возможности приема вертолетов и конвертопланов. Вертолетная палуба и ангар могут разместить два тяжелых транспортных вертолета типа CH-53E Super Stallion или четыре конвертоплана MV-22 Osprey, что дает возможность проводить воздушную доставку и эвакуацию морской пехоты с самых сложных участков побережья.

Мощность корабля обеспечивается четырьмя дизельными двигателями Colt-Pielstick, которые суммарно вырабатывают около 40 000 лошадиных сил. Эти двигатели позволяют кораблю развивать скорость до 22 узлов (примерно 41 км/ч), а также обеспечивают дальность плавания в 7 000 миль при крейсерской скорости 15 узлов.

Особенности корабля

Одной из ключевых особенностей USS Richard M. McCool Jr. является его передовая система вооружений и защиты. Он оснащен двумя 30-мм пушками Bushmaster II для сдерживания надводных угроз, двумя пусковыми установками RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) для борьбы с воздушными угрозами, а также несколько пулеметов для самообороны от небольших быстроходных катеров.

Будучи последним кораблем класса "Сан-Антонио" проекта Flight I, USS Richard M. McCool Jr. включает в себя конструктивные усовершенствования, направленные на оптимизацию экономической и эксплуатационной эффективности. Они включают упрощенную носовую часть и передовые радиолокационные системы, такие как радар воздушного наблюдения Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), свидетельствуют о перспективном подходе к военно-морским возможностям.

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Значительную роль в безопасности корабля играют его современные сенсоры и системы обнаружения. Новейшая радиолокационная система SPY-6, установленная на LPD 29, способна выявлять воздушные и надводные угрозы на больших расстояниях. Она интегрирована с системой Ship Self Defense System (SSDS), которая координирует действия всех датчиков и систем оружия на корабле, обеспечивая мгновенный ответ на угрозы. Также корабль оснащен радиолокационными комплексами AN/SPS-48E и AN/SPS-49(V)1, которые помогают вести дальний мониторинг воздушного пространства.

Напомним, Корпус морской пехоты США совместно с австралийскими военными готовится к масштабным испытаниям нового типа десантного судна, которое может существенно изменить тактику переброски войск в островных районах. Речь идет о корабле Stern Landing Vessel, который имеет уникальные "ноги" для стабильного нахождения на мелководье и длинный трап для быстрой выгрузки оборудования и войск.