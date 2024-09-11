ВМС США вводять у стрій десантний док Richard M. McCool: особливості корабля (відео)

Однією з ключових особливостей USS Richard M. McCool Jr. є передові системи озброєння та засоби захисту. Зокрема, корабель оснащений новітньою радіолокаційною системою SPY-6, яка здатна виявляти повітряні та надводні загрози на великих відстанях.

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Військово-морські сили США 7 вересня ввели в експлуатацію новий транспортний десантний корабель-док USS Richard M. McCool, Jr. (LPD 29) класу "Сан-Антоніо". Цей корабель, названий на честь капітана Річарда М. Маккула, героя Другої світової війни, нагородженого Медаллю Пошани за героїзм у битві за Окінаву, став 13-м судном у цьому класі. Про це повідомляє Naval News.

Корабель USS Richard M. McCool Jr. є сучасним бойовим судном, створеним для виконання широкого спектра амфібійних та експедиційних операцій. Він був розроблений для підтримки висадки морської піхоти та доставлення необхідної техніки, обладнання та боєприпасів на береги противника в умовах бою. Корабель оснащений новітніми системами озброєння та управління, які роблять його потужним інструментом для стримування загроз і забезпечення переваги США на морських театрах воєнних дій.

Фото: Naval News

Характеристики та можливості USS Richard M. McCool Jr.

Основне завдання LPD 29 — доставлення і висадка підрозділів морської піхоти і важкої техніки, необхідної для проведення експедиційних операцій як на морі, так і в прибережних зонах. Корабель має водотоннажність близько 25 000 тонн і довжину 208,5 метрів, що дає йому змогу перевозити до 800 морських піхотинців разом із їхньою технікою та спорядженням. Його широкий доковий відсік здатний вмістити кілька десантних катерів, включно з LCAC — катерами на повітряній подушці, які використовуються для швидкої висадки на берег, або традиційними десантними катерами LCU.

Десантний потенціал судна значно збільшується шляхом можливості приймання вертольотів і конвертопланів. Вертолітна палуба й ангар можуть розмістити два важких транспортних вертольоти типу CH-53E Super Stallion або чотири конвертоплани MV-22 Osprey, що дає можливість проводити повітряне доставлення та евакуацію морської піхоти з найскладніших ділянок узбережжя.

Потужність корабля забезпечується чотирма дизельними двигунами Colt-Pielstick, які сумарно виробляють близько 40 000 кінських сил. Ці двигуни дають змогу кораблю розвивати швидкість до 22 вузлів (приблизно 41 км/год), а також забезпечують дальність плавання в 7 000 миль за крейсерської швидкості 15 вузлів.

Особливості корабля

Однією з ключових особливостей USS Richard M. McCool Jr. є його передова система озброєнь і захисту. Він оснащений двома 30-мм гарматами Bushmaster II для стримування надводних загроз, двома пусковими установками RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) для боротьби з повітряними загрозами, а також кілька кулеметів для самооборони від невеликих швидкохідних катерів.

Бувши останнім кораблем класу "Сан-Антоніо" проєкту Flight I, USS Richard M. McCool Jr. містить конструктивні удосконалення, спрямовані на оптимізацію економічної та експлуатаційної ефективності. Вони охоплюють спрощену носову частину і передові радіолокаційні системи, такі як радар повітряного спостереження Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), що свідчать про перспективний підхід до військово-морських можливостей.

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Значну роль у безпеці корабля відіграють його сучасні сенсори та системи виявлення. Новітня радіолокаційна система SPY-6, встановлена на LPD 29, здатна виявляти повітряні та надводні загрози на великих відстанях. Вона інтегрована з системою Ship Self Defense System (SSDS), яка координує дії всіх датчиків і систем зброї на кораблі, забезпечуючи миттєву відповідь на загрози. Також корабель оснащений радіолокаційними комплексами AN/SPS-48E й AN/SPS-49(V)1, які допомагають вести дальній моніторинг повітряного простору.

Нагадаємо, Корпус морської піхоти США спільно з австралійськими військовими готується до масштабних випробувань нового типу десантного судна, яке може суттєво змінити тактику перекидання військ в острівних районах. Йдеться про корабель Stern Landing Vessel, який має унікальні "ноги" для стабільного перебування на мілководді та довгий трап для швидкого вивантаження обладнання та військ.