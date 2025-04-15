Жінка живе на круїзному лайнері безкоштовно, поки дотримується кількох правил (відео)

Американка Крістін Кестелоо розповіла, як живе на круїзному лайнері завдяки роботі чоловіка і вже відвідала понад 100 країн, не витрачаючи грошей на житло та їжу.

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Про це пише Daily Star.

Крістін Кестелоо, яка набрала майже мільйон передплатників у TikTok, уже понад десять років живе незвичайним життям. Жінка проводить половину року в плаванні на круїзному лайнері, відвідуючи екзотичні країни й отримуючи безкоштовне житло та харчування. Усе завдяки тому, що її чоловік Піт — головний механік на борту.

За роки подорожей Крістін встигла побувати в більш ніж 100 країнах і побачила безліч найкрасивіших місць планети. Вона зізнається, що у неї є постійна каюта, яку вона вважає найкращою на всьому кораблі.

"Я живу на лайнері як гість, але з перевагами члена екіпажу", — розповіла вона.

Крім безкоштовного проживання, Крістін отримує 50% знижки на спа, напої та покупки в магазинах на борту, а також має пільговий доступ до інтернету.

Однак, навіть у такого життя є свої обмеження. Жінці, як дружині старшого члена команди, заборонено грати в ігрові автомати, щоб уникнути непорозумінь: "Виглядає дивно, якщо я виграю джекпот як дружина головного інженера".

Кестелоо підкреслює, що намагається з повагою ставитися до гостей лайнера.

"Якщо басейн переповнений, я поступаюся місцем, адже вони заплатили за відпочинок", — зазначила жінка.

Також вона дотримується правила висадки в порту — завжди залишає корабель пізніше за гостей.

Попри роки, проведені в морі, Христина каже, що не відчуває різниці між сушею і морем.

"Мене це більше не турбує. За 12 років я звикла", — додала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що турист показав, як круїзний лайнер почало затоплювати посеред ночі. Круїзний лайнер Sky Princess з більш ніж 3000 пасажирами виявився частково залитий водою після прориву труби на борту. Інцидент стався пізно вночі, викликавши паніку і помилкові сигнали тривоги, які налякали гостей.

Також стало відомо, що дівчата орендували приватну віллу, а вранці помітили нежданого гостя в басейні. Австралійки Каріна і Белла були впевнені, що проведуть відпустку самі в орендованому житлі, але раптовий візит сусіда о 6 ранку засвідчив протилежне.