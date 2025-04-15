Женщина живет на круизном лайнере бесплатно, пока соблюдает несколько правил (видео)

Американка Кристин Кестелоо рассказала, как живет на круизном лайнере благодаря работе мужа и уже посетила боле 100 стран, не тратя денег на жилье и еду.

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Об этом пишет Daily Star.

Кристин Кестелоо, набравшая почти миллион подписчиков в TikTok, уже более десяти лет живет необычной жизнью. Женщина проводит половину года в плавании на круизном лайнере, посещая экзотические страны и получая бесплатное жилье и питание. Все благодаря тому, что ее муж Пит — главный механик на борту.

За годы путешествий Кристин успела побывать в более чем 100 странах и увидела множество самых красивых мест планеты. Она признается, что у нее есть постоянная каюта, которую она считает лучшей на всем корабле.

"Я живу на лайнере как гость, но с преимуществами члена экипажа", — рассказала она.

Помимо бесплатного проживания, Кристин получает 50% скидки на спа, напитки и покупки в магазинах на борту, а также имеет льготный доступ к интернету.

Однако, даже у такой жизни есть свои ограничения. Женщине, как супруге старшего члена команды, запрещено играть в игровые автоматы, чтобы избежать недоразумений: "Выглядит странно, если я выигрываю джекпот как жена главного инженера".

Кестелоо подчеркивает, что старается с уважением относиться к гостям лайнера.

"Если бассейн переполнен, я уступаю место, ведь они заплатили за отдых", — отметила женщина.

Также она соблюдает правило высадки в порту — всегда покидает корабль позже гостей.

Несмотря на годы, проведенные в море, Кристина говорит, что не чувствует разницы между сушей и морем.

"Меня это больше не беспокоит. За 12 лет я привыкла", — добавила американка

Ранее Фокус сообщал, что турист показал, как круизный лайнер начало затапливать посреди ночи. Круизный лайнер Sky Princess с более чем 3000 пассажирами оказался частично залит водой после прорыва трубы на борту. Инцидент произошел поздно ночью, вызвав панику и ложные сигналы тревоги, которые напугали гостей.

Также стало известно, что девушки арендовали частную виллу, а утром заметили нежданного гостя в бассейне. Австралийки Карина и Белла были уверены, что проведут отпуск одни в съемном жилье, но внезапный визит соседа в 6 утра показал обратное.