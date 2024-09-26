Вчаться на війні в Україні: ізраїльська компанія модернізувала танки Т-72 для Азербайджану

Танки отримали додаткові модулі реактивної броні Kontakt-5 — для вежі та бортів. Це захист від касетних боєприпасів і кінетичних снарядів.

Related video

На міжнародній оборонній виставці ADEX 2024 у Баку Азербайджан представив модернізовану версію своїх танків Т-72. Програма модернізації враховує уроки, витягнуті з війни в Україні, і відображає необхідність підвищення вогневої потужності та захисту бронетехніки. Про це пише Army Recognition.

Танки оновлювали у співпраці з Elbit Systems — ізраїльською оборонною компанією, що спеціалізується на передових оборонних технологіях, з якою Азербайджан співпрацював і раніше.

Модернізовані танки Т-72А оснащені сучасною прицільною системою і передовою системою управління вогнем, яку розробила Elbit Systems. Ці нововведення підвищують точність стрільби та ефективність наведення. Автономні системи управління вогнем дадуть змогу азербайджанським силам зберігати оперативну перевагу й ефективніше вражати цілі вдень і вночі. Нова система об'єднує денні, нічні та лазерні канали, надає командирам і навідникам повний спектр інструментів наведення.

Модернізований танк т-72

Танки отримали додаткові модулі реактивної броні Kontakt-5 — для вежі та бортів. Kontakt-5 захищає від касетних боєприпасів і кінетичних снарядів. Водночас азербайджанські інженери зберегли деякі елементи старої броні Kontakt-1, ймовірно, через простоту ремонту в польових умовах.

У Азербайджану значний парк танків Т-72, включно з оригінальними радянськими Т-72А і Т-72Б, а також модернізацією Т-72 Aslan.

Нагадаємо, що США виділили Україні новий пакет допомоги на $375 млн, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси для HIMARS і артилерія.

Також повідомлялося про ракети JASSM, які могли передати Україні.