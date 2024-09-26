Учатся на войне в Украине: израильская компания модернизировала танки Т-72 для Азербайджана

Танки получили дополнительные модули реактивной брони Kontakt-5 — для башни и бортов. Это защита от кассетных боеприпасов и кинетических снарядов.

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На международной оборонной выставке ADEX 2024 в Баку Азербайджан представил модернизированную версию своих танков Т-72. Программа модернизации учитывает уроки, извлеченные из продолжающейся войны в Украине и отражает необходимость повышения огневой мощи и защиты бронетехники. Об этом пишет Army Recognition.

Танки обновляли в сотрудничестве с Elbit Systems — израильской оборонной компанией, специализирующейся на передовых оборонных технологиях, с которой Азербайджан сотрудничал и прежде.

Модернизированные танки Т-72А оснащены современной прицельной системой и передовой системой управления огнем, которую разработала Elbit Systems. Эти новшества повышают точность стрельбы и эффективность целенаведения. Автономные системы управления огнем позволят азербайджанским силам сохранять оперативное превосходство и эффективнее поражать цели днем и ночью. Новая система объединяет дневные, ночные и лазерные каналы, предоставляет командирам и наводчикам полный спектр инструментов наведения.

Модернизированный танк т-72

Танки получили дополнительные модули реактивной брони Kontakt-5 — для башни и бортов. Kontakt-5 защищает от кассетных боеприпасов и кинетических снарядов. Вместе с тем азербайджанские инженеры сохранили некоторые элементы старой брони Kontakt-1, вероятно, из-за простоты ремонта в полевых условиях.

У Азербайджана значительный парк танков Т-72, ​​включая оригинальные советские Т-72А и Т-72Б, а также модернизацию Т-72 Aslan.

Напомним, что США выделили Украине новый пакет помощи на $375 млн, в который, среди прочего, вошли боеприпасы для HIMARS и артиллерия.

Также сообщалось, что о ракетах JASSM, которые могли передать Украине.