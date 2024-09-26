Таємне вбивство і крадіжка документів: ізраїльські спецслужби провели операцію в Ірані, — ЗМІ

Йдеться про ліквідацію двох воєначальників КВІР і викрадення якихось важливих документів. Однак офіційний Тегеран у спробі приховати подію від громадськості називає причиною вибуху витік газу.

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Ведучий іранського телеканалу, пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), такий собі Вахід Хаддаб, стверджує, що Ізраїль минулого місяця здійснив таємну операцію на території Ірану, результатом якої стали вбивство і крадіжка важливих документів. Про це повідомляє ізраїльський ресурс The Jerusalem Post.

За словами джерела, на яке посилається Хаддаб, унаслідок спецоперації загинули полковник Мухтар Муршиді та офіцер Муджтаба Назарі. Але про які документи йдеться, не уточнюється. Тим часом влада Ірану намагається приховати справжні обставини їхньої загибелі, офіційно оголосивши причиною вибуху витік газу, додав ведучий.

"Урядовці не дають жодних коментарів щодо цього, прагнучи приховати подію від громадськості", — підкреслив Хаддаб.

Повідомлення в Telegram про вбивство іранських воєначальників Фото: Соцмережi

Ця подія, як зазначається, сталася на тлі посилення напруженості після вбивства Ісмаїла Ганії в Тегерані наприкінці липня. Відтоді в Ірані зростають побоювання щодо можливого удару у відповідь іранської влади. Ці страхи підкріпилися низкою інцидентів, включно з вибухами комунікаційних пристроїв у Лівані та нападом на іранського посла в Бейруті.

Заява Корпусу вартових революції

Тим часом у неділю представники КВІР оголосили про ліквідацію мережі ізраїльських агентів, які діяли на території Ірану. У заяві, опублікованій державними ЗМІ, повідомляється, що іранським спецслужбам нібито вдалося викрити дванадцять ізраїльських агентів, які, як стверджується, підривали національну безпеку країни. Ці агенти, за заявою КВІР, діяли в шести різних провінціях Ірану.

Однак жодних подробиць про місце, час арештів або національність агентів не було надано, пишуть ізраїльські журналісти. Це додає елемент невизначеності та напруженості навколо ситуації.

Попередні інциденти та звинувачення

За словами авторів матеріалу, це не перший випадок, коли Іран звинувачує Ізраїль у шпигунстві та підривній діяльності. Останніми роками влада Ірану неодноразово повідомляла про викриття агентів, нібито пов'язаних з іноземними спецслужбами, зокрема й ізраїльськими. Ба більше, Тегеран неодноразово звинувачував ізраїльтян в атаці на свої ядерні об'єкти та вбивствах провідних іранських учених.

Деяких заарештованих за цими звинуваченнями було засуджено до страти, що підкреслює серйозність протистояння між двома країнами, які перебувають у стані затяжного конфлікту.

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Нагадаємо, керівництво Корпусу вартових ісламської революції Ірану наказало своїм членам припинити використання будь-яких пристроїв зв'язку після того, як тисячі пейджерів і рацій, які використовують союзники "Хезболли" в Лівані, вибухнули.