Речь ижет о ликвидации двух военачальников КСИР и похищении неких важных документов. Однако официальный Тегеран в попытке скрыть произошедшее от общественности называет причиной взрыва утечку газа.

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Ведущий иранского телеканала, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), некий Вахид Хаддаб, утверждает, что Израиль в прошлом месяце осуществил тайную операцию на территории Ирана, результатом которой стали убийство и кража важных документов. Об этом сообщает израильский ресурс The Jerusalem Post.

По словам источника, на который ссылается Хаддаб, в результате спецоперации погибли полковник Мухтар Муршиди и офицер Муджтаба Назари. Но о каких документах идет речь не уточняется. Между тем власти Ирана пытаются скрыть истинные обстоятельства их гибели, официально объявив причиной взрыва утечку газа, добавил ведущий.

"Правительственные чиновники не дают никаких комментариев по этому поводу, стремясь скрыть произошедшее от общественности", — подчеркнул Хаддаб.

Сообщение в Telegram об убийстве иранских военачальников Фото: Соцсети

Данное происшествие, как отмечается, произошло на фоне усиления напряженности после убийства Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. С тех пор в Иране растут опасения по поводу возможного ответного удара иранских властей. Эти страхи подкрепились рядом инцидентов, включая взрывы коммуникационных устройств в Ливане и нападение на иранского посла в Бейруте.

Заявление Корпуса стражей революции

Между тем в воскресенье представители КСИР объявили о ликвидации сети израильских агентов, действовавших на территории Ирана. В заявлении, опубликованном государственными СМИ, сообщается, что иранским спецслужбам якобы удалось разоблачить двенадцать израильских агентов, которые, как утверждается, подрывали национальную безопасность страны. Эти агенты, по заявлению КСИР, действовали в шести разных провинциях Ирана.

Однако никаких подробностей о месте, времени арестов или национальности агентов не было предоставлено, пижут израильские журналисты. Это добавляет элемент неопределенности и напряженности вокруг ситуации.

Предыдущие инциденты и обвинения

По словам авторов материала, это не первый случай, когда Иран обвиняет Израиль в шпионаже и подрывной деятельности. В последние годы власти Ирана неоднократно сообщали о разоблачении агентов, якобы связанных с иностранными спецслужбами, в том числе и израильские. Более того, Тегеран неоднократно обвинял израильтян в атаке на свои ядерные объекты и убийствах ведущих иранских ученых.

Некоторые арестованные по этим обвинениям были приговорены к казни, что подчеркивает серьезность противостояния между двумя странами, находящимися в состоянии затяжного конфликта.

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Напомним, руководство Корпус стражей исламской революции Ирана приказало своим членам прекратить использование любых устройств связи после того, как тысячи пейджеров и раций, используемых союзниками "Хезболлы" в Ливане, взорвались.