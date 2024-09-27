Немає грошей: військові постачання Україні на 2025 рік перебувають під загрозою, — Bloomberg

За даними видання, американські та європейські експерти вважають, що союзникам доведеться шукати додаткові джерела фінансування для тривалого продовження військової підтримки України.

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Постачання військової допомоги Україні на 2025 рік перебувають під загрозою через брак фінансування з боку союзників. Деякі країни не можуть виконати свої фінансові зобов'язання, а інші відмовляються збільшувати підтримку, що ставить під питання здатність Києва продовжувати бойові дії на належному рівні. Про це пише Bloomberg.

Західним союзникам України дедалі важче виконувати свої обіцянки, особливо в умовах наростальної військової могутності Росії, яка активно нарощує виробництво боєприпасів і обладнання. Тоді як економіка Росії працює на військовий режим, країни, що підтримують Україну, відчувають економічні труднощі й обмежують військові бюджети.

Ключовим джерелом фінансування України у 2025 році має стати угода G7 на суму 50 мільярдів доларів, заснована на заморожених активах російського центрального банку. Однак деталі угоди все ще обговорюються, тож залишається невизначеність щодо суми та остаточних умов. Навіть якщо угоди буде досягнуто, цієї суми може не вистачити для підтримки України на наступний рік.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США презентував "план перемоги" і наполягає на необхідності додаткових гарантій безпеки та посилення підтримки з боку НАТО. Однак міжнародна допомога — під загрозою скорочення через економічні труднощі країн Європи та напружені політичні ситуації.

"Але пропозиція про допомогу була затьмарена тертями з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, який накинувся на Зеленського, та пізніше погодився зустрітися з ним. Трамп запропонував Україні укласти угоду з Москвою, чиї війська домагаються дедалі більших успіхів на сході Донецької області і руйнують енергетичну систему України", — пише видання.

Фінансові проблеми

Фінансові проблеми ускладнюють ситуацію. За прогнозами українського уряду, у 2025 році дефіцит бюджету становитиме 19% ВВП, і для його покриття потрібно близько 35 мільярдів доларів, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Більшість цієї суми планують отримати завдяки допомозі Міжнародного валютного фонду та ЄС, однак для покриття дефіциту, що залишився, буде потрібно ще близько 15 мільярдів доларів, що, за словами чиновників, може потребувати залучення кредитів від країн "Великої сімки".

Крім того, обговорюється питання військового фінансування. Союзники планують виділити Україні 50 мільярдів доларів, що приблизно відповідає обсягу військової допомоги, наданої США і головними європейськими країнами із січня до червня 2023 року. За даними Кільського інституту, США в цей період надали підтримку на суму близько 31,5 мільярда євро, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія — близько 15,7 мільярда євро.

Однак не вся підтримка була публічно розкрита, а частина обіцяних коштів ще не надійшла. Серед найважливіших потреб України — артилерійські боєприпаси, ракети та системи ППО, на які розраховує Київ.

Можлива фінансова криза серед союзників відбувається в критичний для України момент і може змусити її послабити свою переговорну позицію, вважають експерти.

Російська економіка теж ослабне

2024 рік стане особливо важливим, оскільки 2026-го російська економіка може зіткнутися з посиленим тиском, що, на думку одного з європейських урядів, послабить упевненість Путіна в тому, що час працює на його боці.

Однак політична динаміка може змінитися залежно від результату президентських виборів у США, де Дональд Трамп зійдеться в боротьбі з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. У цей час Москва, підтримувана поставками з Ірану та Північної Кореї, продовжує вкладати значні кошти у військові операції. У 2025 році Росія планує виділити на оборону 13,2 трильйона рублів, що становить 6,2% ВВП, а витрати на безпеку і оборону можуть досягти 40% загального бюджету.

Європейські союзники України також стикаються з фінансовими труднощами. Уряд канцлера Олафа Шольца обмежений борговими зобов'язаннями, що призвело до скорочення прямого фінансування України. У Франції новий уряд має скоротити дефіцит бюджету, а в Італії коаліція прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні натрапляє на труднощі у зв'язку з бюджетними зобов'язаннями.

Переговори щодо нового бюджету ЄС, а також можливі заходи зі збільшення оборонних видатків, імовірно, буде відкладено до виборів у Німеччині.

Зниження рівня допомоги також помітне з боку Великої Британії, яка традиційно швидко надавала Україні зброю. Прем'єр-міністр Кір Стармер попереджає своїх громадян про важкі часи, попри його обіцянку зберегти "залізну" підтримку України.

США залишаються ключовим донором для України. Президент Джо Байден оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів як нової військової допомоги, але американські та європейські експерти вважають, що союзникам доведеться шукати додаткові джерела фінансування для тривалого продовження військової підтримки України.

Нагадаємо, США передасть Україні боєприпаси дальнього радіуса дії Joint Standoff Weapon (JSOW), а також сотні додаткових ракет Patriot і AMRAAM у межах пакету військової допомоги в розмірі 7,9 мільярда доларів.