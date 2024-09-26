Рішення ухвалено: Німеччина виділить для України ще 400 млн євро військової допомоги

У Бундастазі заявили, що війна, яку розпочала Росія, завдала істотної шкоди містам України, а також інфраструктурі країни. А тому Берлін також надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетики.

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Бундестаг погодив пропозицію уряду Німеччини щодо збільшення фінансування військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті федерального уряду ФРН.

Зазначається, що сума, яка виділяється додатково, становить приблизно 400 млн євро.

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У Бундестазі заявили, що відбулася друга зустріч учасників Ukraine Compact, яка відбулася сьогодні на полях 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Учасники підтвердили свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої агресії Росії і свою рішучість продовжувати військову, фінансову та гуманітарну підтримку України стільки, скільки необхідно. Під час заходу було ухвалено спільну декларацію країн "Великої сімки" та інших учасників "Договору" про підтримку економічного відновлення та реконструкції України.

У повідомленні йдеться про те, що війна, яку розпочала Росія, завдала істотної шкоди містам України, а також інфраструктурі країни. А тому Берлін надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетики.

Щодо 400 млн євро, то, як повідомляють, на ці кошти планують закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні деталі для військового обладнання, щоб поліпшити оборонні спроможності України.

Нагадаємо, 18 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву про шляхи досягнення миру в Україні. Німеччина допомагає Україні в протистоянні з Росією, щоб вона могла захистити свою цілісність і суверенітет. Водночас, зазначив політик, необхідно вивчати можливості для мирного врегулювання конфлікту.

Потім стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До пакета увійшли німецька бронетехніка, танки, САУ, інженерна техніка, 155-мм боєприпаси, боєприпаси для стрілецького озброєння, безпілотні системи та інше військове обладнання.