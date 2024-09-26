Решение принято: Германия выделит для Украины еще 400 млн евро военной помощи

В Бундестаге заявили, что война, которую начала Россия, нанесла существенный ущерб городам Украины, а также инфраструктуре страны. А потому Берлин также предоставит дополнительные 170 млн евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетики.

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Бундестаг согласовал предложение правительства Германии по увеличению финансирования военной помощи для Украины. Об этом говорится на сайте федерального правительства ФРГ.

Отмечается, что сумма, которая выделят дополнительно, составляет примерно 400 млн евро.

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В Бундестаге заявили, что прошла вторая встреча участников Ukraine Compact — сегодня на полях 79-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Участники подтвердили свою солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся агрессии России и свою решимость продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины столько, сколько необходимо. Во время мероприятия была принята совместная декларация стран "Большой семерки" и других участников "Договора" о поддержке экономического восстановления и реконструкции Украины.

В сообщении говорится, что война, которую начала Россия, нанесла существенный ущерб городам Украины, а также инфраструктуре страны. А потому Берлин предоставит дополнительные 170 млн евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетики.

Что касается 400 млн евро, то, как сообщается, на это средства планируется закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные детали для военного оборудования, чтобы улучшить оборонные способности Украины.

Напомним, 18 сентября канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о путях достижения мира в Украине. Германия помогает Украине в противостоянии с Россией, чтобы она могла защитить свою целостность и суверенитет. В то же время, отметил политик, необходимо изучать возможности для мирного урегулирования конфликта.

Затем стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В пакет вошли немецкая бронетехника, танки, САУ инженерная техника, 155-мм боеприпасы, боеприпасы для стрелкового вооружения, беспилотные системы и другое военное оборудование.