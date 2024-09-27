Нет денег: военные поставки Украине на 2025 год находятся под угрозой, — Bloomberg

По данным издания, американские и европейские эксперты считают, что союзникам придется искать дополнительные источники финансирования для длительного продолжения военной поддержки Украины.

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Поставки военной помощи Украине на 2025 год находятся под угрозой из-за нехватки финансирования со стороны союзников. Некоторые страны не могут выполнить свои финансовые обязательства, а другие отказываются увеличивать поддержку, что ставит под вопрос способность Киева продолжать боевые действия на должном уровне. Об этом пишет Bloomberg.

Западным союзникам Украины все труднее выполнять свои обещания, особенно в условиях растущей военной мощи России, которая активно наращивает производство боеприпасов и оборудования. В то время как экономика России работает на военный режим, страны, поддерживающие Украину, испытывают экономические трудности и ограничивают военные бюджеты.

Ключевым источником финансирования Украины в 2025 году должна стать сделка G7 на сумму 50 миллиардов долларов, основанная на замороженных активах российского центрального банка. Однако детали сделки все еще обсуждаются, и остается неопределенность относительно суммы и окончательных условий. Даже если соглашение будет достигнуто, этой суммы может не хватить для поддержки Украины на следующий год.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил "план победы" и настаивает на необходимости дополнительных гарантий безопасности и усиления поддержки со стороны НАТО. Однако международная помощь под угрозой сокращения из-за экономических трудностей стран Европы и напряженных политических ситуаций.

"Но предложение о помощи было омрачено трениями с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, который набросился на Зеленского, но позже согласился встретиться с ним. Трамп предложил Украине заключить сделку с Москвой, чьи войска добиваются все больших успехов на востоке Донецкой области и разрушают энергетическую систему Украины", — пишет издание.

Финансовые проблемы

Финансовые проблемы усложняют ситуацию. По прогнозам украинского правительства, в 2025 году дефицит бюджета составит 19% ВВП, и для его покрытия потребуется около 35 миллиардов долларов, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Большую часть этой суммы планируется получить за счет помощи Международного валютного фонда и ЕС, однако для покрытия оставшегося дефицита потребуется еще около 15 миллиардов долларов, что, по словам чиновников, может потребовать привлечения кредитов от стран "Большой семерки".

Помимо этого, обсуждается вопрос военного финансирования. Союзники планируют выделить Украине 50 миллиардов долларов, что примерно соответствует объему военной помощи, предоставленной США и ключевыми европейскими странами с января по июнь 2023 года. По данным Кильского института, США в этот период оказали поддержку на сумму около 31,5 миллиарда евро, а Германия, Великобритания, Франция и Италия — около 15,7 миллиарда евро.

Однако не вся поддержка была публично раскрыта, и часть обещанных средств еще не поступила. Среди важнейших потребностей Украины — артиллерийские боеприпасы, ракеты и системы ПВО, на которые рассчитывает Киев.

Возможный финансовый кризис среди союзников происходит в критический для Украины момент и может вынудить ее ослабить свою переговорную позицию, считают эксперты.

Российская экономика тоже ослабнет

2024 год станет особенно важным, так как в 2026-м российская экономика может столкнуться с усиленным давлением, что, по мнению одного из европейских правительств, может ослабить уверенность Путина в том, что время работает на его стороне.

Однако политическая динамика может измениться в зависимости от исхода президентских выборов в США, где Дональд Трамп сойдется в борьбе с вице-президентом Камалой Харрис. В это время Москва, поддерживаемая поставками из Ирана и Северной Кореи, продолжает вкладывать значительные средства в военные операции. В 2025 году Россия планирует выделить на оборону 13,2 триллиона рублей, что составляет 6,2% ВВП, а расходы на безопасность и оборону могут достичь 40% общего бюджета.

Европейские союзники Украины также сталкиваются с финансовыми трудностями. Правительство канцлера Олафа Шольца ограничено долговыми обязательствами, что привело к сокращению прямого финансирования Украины. Во Франции новое правительство должно сократить дефицит бюджета, а в Италии коалиция премьер-министра Джорджии Мелони сталкивается с трудностями в связи с бюджетными обязательствами.

Переговоры по новому бюджету ЕС, а также возможные меры по увеличению оборонных расходов, вероятно, будут отложены до выборов в Германии.

Снижение уровня помощи также заметно со стороны Великобритании, традиционно быстро предоставлявшей Украине оружие. Премьер-министр Кир Стармер предупреждает своих граждан о трудных временах, несмотря на его обещание сохранить "железную" поддержку Украины.

США остаются ключевым донором для Украины. Президент Джо Байден объявил о выделении почти 8 миллиардов долларов в качестве новой военной помощи, но американские и европейские эксперты считают, что союзникам придется искать дополнительные источники финансирования для длительного продолжения военной поддержки Украины.

Напомним, США передаст Украине боеприпасы дальнего радиуса действия Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сотни дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в рамках пакета военной помощи в размере 7,9 миллиарда долларов.