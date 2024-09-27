У США допускають, що Україні доведеться піти на територіальні поступки для закінчення війни, — Кірбі

Коли і як закінчиться війна з Росією має вирішити президент Володимир Зеленський разом з українським народом, вважає представник Білого дому. Саме в Києві мають визначити умови та обставини закінчення збройного конфлікту.

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Влада України сама ухвалюватиме рішення про те, як закінчиться війна з Росією. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, коли і як закінчиться ця війна, мають вирішити президент Володимир Зеленський і український народ.

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Саме очільник України має визначити умови та обставини закінчення збройного конфлікту, зазначив Кірбі, додавши, що Зеленський не отримує вказівок від адміністрації Сполучених Штатів, коли справа стосується обговорення "географічних питань".

"Ми не сидимо з картами України і маркерами і не придумуємо альтернативні сценарії", — підкреслив представник Білого дому. Він зазначив, що, дивлячись на карту України, Вашингтон намагається аналізувати поле битви, щоб переконатися, що в України є все, що їй потрібно, щоб домогтися успіху.

В адміністрації президента США вважають, зауважив Кірбі, що Україна є неподільною, включно з Кримом, і якщо існує якийсь "торговий простір", то це має бути справою президента Зеленського.

Своєю чергою Сполучені Штати створюють, наскільки можливо, всі умови для довгострокової безпеки України в майбутньому, щоб українці могли не тільки стримувати будь-яку російську агресію після закінчення війни, а й перемагати її, якщо їм доведеться знову з нею зіткнутися, — резюмував Джон Кірбі.

Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом і представив йому план перемоги України.

Також Фокус писав, що Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо США не підтримають його план.